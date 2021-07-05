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Spor Gökhan Gönül için karar verildi
Spor

Gökhan Gönül için karar verildi

Takımın başına Vitor Pereira'yı getiren Fenerbahçe'de tecrübeli sağ bek Gökhan Gönül ile yolların ayrılmasına karar verildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-05 19:39:00 - 2021-07-05 20:08:32
Gökhan Gönül için karar verildi

Uzun seneler Fenerbahçe forması giydikten sonra 4 sezonluk Beşiktaş macerası yaşayan ve geçen sezon yeniden sarı lacivertli takıma dönen Gökhan Gönül'le yolların ayrılması kararı alındı.

Sarı lacivertli takımla geçen sezon 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Gökhan Gönül’ün sözleşmesindeki opsiyon kullanılmazken oyuncuyla yolların ayrılmasına karar verildi.

Fenerbahçe, yeni teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde bugün Düzce Topuk Yaylası Tesislerinde ilk antrenmanını gerçekleştirirken ayrılık kararı alınan Gökhan Gönül idmanda yer almadı.

36 yaşındaki sağ beke Süper Lig'den tekliflerin geldiği belirtilirken Fenerbahçe ile yollarının ayrılmasının ardından önünde iki seçenek bulunuyor.

Tecrübeli futbolcu kendisine gelen teklifleri değerlendirecek ya da futbol hayatını noktalayacak. Gönül bu konudaki kararı ailesi ve menajeri ile yapacağı görüşmede alacak.

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