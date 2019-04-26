0553 313 94 23

Gökhan Gencebay kimdir? Gökhan Gencebay’ın sağlık durumu nasıl?

Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay'ın bulunduğu aracı kullanan kız arkadaşı Sedahan Özmen ile taksi sürücüsü Doğan Erdoğan dün akşam Beşiktaş'ta yol verme yüzünden tartıştı. Gencebay, kız arkadaşına küfür edilince araçtan inip taksicinin yanına gitti. Taksici, bıçakla Gencebay'ı göğsünden yaraladı. Peki Gökhan Gencebay’ın sağlık durumu nasıl?

26 Nisan 2019 Cuma 11:59
Gökhan Gencebay kimdir? Gökhan Gencebay’ın sağlık durumu nasıl?

Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay'ın bulunduğu aracı kullanan kız arkadaşı Sedahan Özmen ile taksi sürücüsü Doğan Erdoğan dün akşam Beşiktaş'ta yol verme yüzünden tartıştı. Gencebay, kız arkadaşına küfür edilince araçtan inip taksicinin yanına gitti. Taksici, bıçakla Gencebay'ı göğsünden yaraladı. Peki Gökhan Gencebay’ın sağlık durumu nasıl?

Taksici Doğan Erdoğan arabasından inerek Sedahan Özmen ile tartıştı. Araçta yan koltukta oturan Gökhan Gencebay duruma müdahale edince göğsünden bıçaklandı. Üç dikiş atılan Gencebay, geceyi hastanede geçirdi. Polis, taksiciyi yakaladı. Taksi şoförünün bıçak darbeleri Gökhan Gencebay'ın kalbinin 3 parmak altına denk geldi. Bıçak darbesi biraz daha yukarı gelse hayatından olabilirdi. Sevim Emre, oğlunun sağlık durumunun iyi olduğunu ve bugün taburcu olacağını söyledi.

Gökhan Gencebay kimdir?

Gökhan Gencebay, 14 Ağustos 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Genç oyuncu Londra'da Harrow School da ingilizce eğitimini tamamlamasının ardından Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim ve Tasarı bölümüne girdi. Gökhan Gencebay yükseklisans eğitimini işletme üzerine yapmakta. Genel sanat yönetmeni olarak çalışan, alanında duayen Ayla Algan' dan 1,5 yıl boyunca oyunculuk eğitimi alan Gencebay 2019 yılında oyunculuk kariyerine başlamış.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 11:59
  1. İstanbul
  2. Gökhan Gencebay
  3. Gökhan Gencebay kimdir
  4. Gökhan Gencebay sağlık durumu nasıl
  5. Gökhan Gencebay kimdir?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bilecik’te ölüm istatistikleri belli oldu
    1. Bilecik’te ölüm istatistikleri belli..
    2. Minik öğrencilere Kınık’ta çömlekçilik..
    3. Döviz kurları
    4. Şampiyon Talasgücü’nden Başkan..
    5. Siirt İl Jandarma Komutanlığı’ndan..
    6. Uysal: "Açık ve net belediyecilik..
    7. Aytemiz "Motorcu Dostu Trafik"..
    8. Gökhan Gencebay kimdir? Gökhan..
    9. Rektör Çomaklı, öğrencilerle birlikte..
    10. Ayakkabılarının bağcıklarını bağlarken..
    11. 11. Kitap Fuarı’na ücretsiz ring..
    12. Kapıkule'de uyuşturucu operasyonu
    13. Kağıthane'de çöken binadaki mağdur..
    14. Dualı Gömlekler, Atatürk..
    15. Kayak merkezlerinde son durum
    16. Öğrenciler atıklardan sanat eserleri..
    17. Muş’ta halk koşusu ve yüzme yarışması..
    18. Musalar Yeniköy’ün sorunları mercek..
    19. Aksaray’da firari 5 kişi yakalanarak..
    20. Okulda düzenlenen paten kayma..
    21. Araç bagajındaki ses sisteminin içine..
    22. (Özel) Çocuk gözüyle 70’ler
    23. Cezaevi firarisi kimlik kontrolünde..
    24. İYİ Parti İl Başkanı Süleyman Bozkurt,..
    25. İstanbul seçimlerinde son dakika YSK..
    26. Yemen’de ateş arasında kalan 3 çocuk..
    27. Mahkemeden "icra faizi" kararı tepki..
    28. Ramazan öncesi fırınlara denetim
    29. "ABD'nin dayatmalarla sonuca..
    30. Rıza Sarraf'ın Kandilli'deki köşkünde..
    Trabzon Havalimanı uçuşa kapatıldı!
    Trabzon Havalimanı uçuşa kapatıldı!
    O sapık CHP’li çıktı
    O sapık CHP’li çıktı
    Ucuz ete zam geldi! İşte yeni fiyatlar
    Ucuz ete zam geldi! İşte yeni fiyatlar
    Netflix'in Osmanlı Belgeseli olay çıkardı... Müze müdürü görevden alındı
    Netflix'in Osmanlı Belgeseli olay çıkardı... Müze müdürü görevden alındı
    Nazlı Çelik: Allah belasını versin bu şerefsizi yakalayın
    Nazlı Çelik: Allah belasını versin bu şerefsizi yakalayın

    Günün Karikatürü

    26 Nisan 2019
    Kemalist vatandaşın '23 Nisan' imtihanı! "Örümcek kafalılar bilmez" dedi, yanlış cevap verdi
    Kemalist vatandaşın '23 Nisan' imtihanı! "Örümcek kafalılar bilmez" dedi, yanlış cevap verdi
    CHP’li arsız sekreter Müslümanlara kin kustu
    CHP’li arsız sekreter Müslümanlara kin kustu