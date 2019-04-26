Gökhan Gencebay kimdir? Gökhan Gencebay’ın sağlık durumu nasıl? Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay'ın bulunduğu aracı kullanan kız arkadaşı Sedahan Özmen ile taksi sürücüsü Doğan Erdoğan dün akşam Beşiktaş'ta yol verme yüzünden tartıştı. Gencebay, kız arkadaşına küfür edilince araçtan inip taksicinin yanına gitti. Taksici, bıçakla Gencebay'ı göğsünden yaraladı. Peki Gökhan Gencebay’ın sağlık durumu nasıl?

Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay'ın bulunduğu aracı kullanan kız arkadaşı Sedahan Özmen ile taksi sürücüsü Doğan Erdoğan dün akşam Beşiktaş'ta yol verme yüzünden tartıştı. Gencebay, kız arkadaşına küfür edilince araçtan inip taksicinin yanına gitti. Taksici, bıçakla Gencebay'ı göğsünden yaraladı. Peki Gökhan Gencebay’ın sağlık durumu nasıl? Taksici Doğan Erdoğan arabasından inerek Sedahan Özmen ile tartıştı. Araçta yan koltukta oturan Gökhan Gencebay duruma müdahale edince göğsünden bıçaklandı. Üç dikiş atılan Gencebay, geceyi hastanede geçirdi. Polis, taksiciyi yakaladı. Taksi şoförünün bıçak darbeleri Gökhan Gencebay'ın kalbinin 3 parmak altına denk geldi. Bıçak darbesi biraz daha yukarı gelse hayatından olabilirdi. Sevim Emre, oğlunun sağlık durumunun iyi olduğunu ve bugün taburcu olacağını söyledi. Gökhan Gencebay kimdir? Gökhan Gencebay, 14 Ağustos 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Genç oyuncu Londra'da Harrow School da ingilizce eğitimini tamamlamasının ardından Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim ve Tasarı bölümüne girdi. Gökhan Gencebay yükseklisans eğitimini işletme üzerine yapmakta. Genel sanat yönetmeni olarak çalışan, alanında duayen Ayla Algan' dan 1,5 yıl boyunca oyunculuk eğitimi alan Gencebay 2019 yılında oyunculuk kariyerine başlamış.

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