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Gökhan Akkan: “Penaltı pozisyonunu hakemin takdiri”

Çaykur Rizespor’un kalecisi Gökhan Akkan, pozisyonu görmediğini belirterek, hakemin takdiri olduğunu belirtti.

21 Nisan 2019 Pazar 19:19
Gökhan Akkan: “Penaltı pozisyonunu hakemin takdiri”

Çaykur Rizespor’un kalecisi Gökhan Akkan, pozisyonu görmediğini belirterek, hakemin takdiri olduğunu belirtti.


Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda karşılaştığı Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından konuşan Rizespor’un kalecisi Gökhan Akkan, “Biz planladığımız gibi oynadık. İstediğimiz de buydu. İlk yarıda iyi şekilde kontrataklardan pozisyonlar bulduk. Değerlendiremedik. İkinci yarıda aynı şekilde oyunumuzu sürdürdük. Başakşehir bu ligin iyi takımlarından biri. Onlara direnç koymak bazen zor oluyor. Dolayısıyla İkinci yarı daha çok üstümüze geldiler. İkinci yarıda pozisyonlar bulduk. Son dakikalarda verilen penaltı ile maç 1-1 bitti. Biz kendi açımızdan baktığımızda iyi oyun sergiledik. İyi bir şekilde oynadık. Bu da bizi mutlu ediyor” diye konuştu.


Penaltı pozisyonu içinde konuşan başarılı kaleci, “Penaltı pozisyonuna yakındım ama o an temas var mı, yok mu tam bir şekilde göremedim. Çünkü benim odağım top olduğu için adama nasıl müdahale yaptı, çekti mi, tuttu mu görmedim. Tekrarını da izlemedim. Takdir hakemindir. Öyle karar verdi. Diyecek bir şey yok” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 19:19
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