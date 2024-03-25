Gökdelenin tepesine malikane yaptı ama oturamadı!

Bengaluru'da yer alan 33 katlı lüks bir gökdelenin tepesine 20 milyon dolar değerinde bir malikane yaptıran Vijay Mallya için bu evde oturamama olasılığı oldukça yüksek...

Hindistan'ın Bengaluru kentinde 33 katlı lüks bir apartmanın tepesine Hint iş adamı Vijay Mallya için tahmini değeri 20 milyon dolar olan bir malikane yapıldı.

3 bin 700 metrekare büyüklüğündeki ki katlı malikane; bir helikopter pisti, yemyeşil bahçeler, sonsuzluk yüzme havuzu ve 360 derecelik bir izleme güvertesine sahip.

Mallya için tasarlanan bu ev, bir zamanlar Mallya'nın atalarının yaşadığı evin bulunduğu 4,5 dönümlük bir arsa üzerine inşa edildi.

YAPTIRDI AMA YAŞAYAMADI

Ancak Mallya'nın Kingfisher Towers'daki malikanesinde asla yaşayamama olasığı var. Çünkü Hindistan medyasında yer alan haberlere göre Mallya dolandırıcılık suçlamaları nedeniyle 2017 yılında ülkeden ayrıldığında gökyüzü malikanesi hâlâ tamamlanmamıştı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Financial Times'a göre Mallya, zengin yaşam tarzı nedeniyle "iyi zamanların kralı" olarak biliniyordu, ancak Mart 2016'da 1 milyar dolardan fazla borcunu ödeyemeyince Hindistan'dan kaçtı ve dolandırıcılık suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı. Mallya suçlamaların ardından İngiltere'ye sığındı.

Hindistan, popüler Kingfisher markası altında alkollü içecek işinde servet kazanan Mallya'yı iade etmeleri için çok sayıda girişimde bulundu. Son istatistiklere göre, Kingfisher Strong bira markası Hindistan'da yüzde 36'lık bir pazar payına sahipti ve Japonya, Kanada, Yeni Zelanda ve Norveç de dahil olmak üzere 69 ülkeye yayılmıştı.

İADE EDİLECEK Mİ?

Geçen yılın Ağustos ayında İngiltere Devlet Güvenlik Bakanı Tom Tugendhat, Mallya'nın Hindistan'a iade edilme olasılığı sorulduğunda Press Trust of India'ya şunları söyledi:

"İkimizin de geçmesi gereken yasal süreçler var. Ancak Birleşik Krallık hükümeti kesinlikle nettir, adaletten kaçmak isteyenlerin saklanabileceği bir yer olmaya niyetimiz yok."

Ocak ayında The Times of India , Hindistan'ın Merkezi Soruşturma Bürosu, İcra Müdürlüğü ve Ulusal Soruşturma Ajansı temsilcilerinden oluşan bir heyetin, İngiltere'ye sığınmış olan Hindistan'ın en çok aranan kaçaklarından bazılarının iadesini hızlandırmak üzere İngiltere'yi ziyaret edeceğini bildirdi. Listede Vijay Mallya da bulunuyordu. (Sözcü)