Gökçek'ten olay sözler: Ya cuma günü açıklanacak müjde ile cari açık kapanırsa?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü açıklanacağını duyurduğu müjde gündeme bomba gibi düştü.

Türkiye, heyecan zirvede merakla cuma gününü beklerken, malum kesimde ise bir telaş olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Konuyla ilgili paylaşımda bulunan Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, 'içimizdeki Fransızları' bir telaş aldığını ve kafalarını taştan taşa vurduklarını belirtti.

İçimizdeki Türkiye karşıtlarının Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın petrol veya doğalgaz bulunduğunu açıklamasından korktuğunu ifade eden Gökçek, bu durumda artık Erdoğan'la baş edemeyeceklerini anladıkları için Yunanistan'a ya da Ermenistan'a göçeceklerini ifade etti.

Gökçek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İçimizdeki Fransızlarda bir telaş bir telaş... Kafalarını taştan taşa vuruyorlar... Ya cuma günü sayın Cumhurbaşkanı 'petrol veya doğalgaz bulduk, cari açık bitiyor' derse... Ne halt ederiz? Gayri bu adamı indiremeyiz deyip ya Yunanistan'a ya da Ermenistan'a göç edersiniz."

İşte Melih Gökçek'in konuya ilişkin paylaşımı:

Yiğit Bulut: Kuklalar ve kuklacılar için yolun sonu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma günü açıklanacağını duyurduğu müjdenin ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulunmuştu.

Erdoğan'ın konuşmasını sosyal medya hesabından yayımlayan Yiğit Bulut, "Reis'i iyi dinleyin" ifadesini kullandı.

Bulut, paylaşımının devamında; "Kuklalar ve kuklacılar için yolun sonu" değerlendirmesinde bulundu.