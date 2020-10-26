Gökçek'ten Macron açıklaması: Buradan söylüyorum...
Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, İslam'a saldıran Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tükürdüğünü yalayacağını söyledi.
Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, İslam'a saldıran Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tükürdüğünü yalayacağını ifade etti.
Macron, geçtiğimiz günlerde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde öldürülen öğretmen Samuel Paty'nin cenaze töreninde özgürlükleri savunmaya devam edeceklerini iddia ederek, İslam Peygamberi Hz. Muhammed'e (SAV) hakaret eden karikatürlerden vazgeçmeyeceklerini söylemiş, Macron'un bu skandal açıklamalarının ardından Fransa'da, Peygamberimiz'e (SAV) hakaret içerikli karikatürleri devlet binalarında yerini buldu. Fransız Charlie Hebdo dergisi tarafından yayınlanan ve Peygamberimiz'e (SAV) hakaret içeren karikatürler, Montpellier ve Toulouse şehirlerinde devlet kurumlarına ait binalarda gösterildi.
Gökçek'tan Macron'a: Tükürdüğünü yalayacak
Yaşanan skandalların ardından Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tükürdüğünü yalayacağını belirtti. Gökçek, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından şu ifadeleri kullandı:
"Buradan söylüyorum... Macron tükürdüğünü yalayacak... Müslümanlara çatmak, Türkiye'ye sataşmak ne, öğrenecek..."
İşte o tweet: