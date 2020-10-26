  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Gökçek'ten Macron açıklaması: Buradan söylüyorum...
Gündem

Gökçek'ten Macron açıklaması: Buradan söylüyorum...

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, İslam'a saldıran Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tükürdüğünü yalayacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-26 17:19:00 -
Gökçek'ten Macron açıklaması: Buradan söylüyorum...

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, İslam'a saldıran Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tükürdüğünü yalayacağını ifade etti.

Macron, geçtiğimiz günlerde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde öldürülen öğretmen Samuel Paty'nin cenaze töreninde özgürlükleri savunmaya devam edeceklerini iddia ederek, İslam Peygamberi Hz. Muhammed'e (SAV) hakaret eden karikatürlerden vazgeçmeyeceklerini söylemiş, Macron'un bu skandal açıklamalarının ardından Fransa'da, Peygamberimiz'e (SAV) hakaret içerikli karikatürleri devlet binalarında yerini buldu. Fransız Charlie Hebdo dergisi tarafından yayınlanan ve Peygamberimiz'e (SAV) hakaret içeren karikatürler, Montpellier ve Toulouse şehirlerinde devlet kurumlarına ait binalarda gösterildi.

Gökçek'tan Macron'a: Tükürdüğünü yalayacak

Yaşanan skandalların ardından Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tükürdüğünü yalayacağını belirtti. Gökçek, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Buradan söylüyorum... Macron tükürdüğünü yalayacak... Müslümanlara çatmak, Türkiye'ye sataşmak ne, öğrenecek..."

İşte o tweet:

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yaptırım tehdidinde bulunan ABD'den çaresizlik itirafı: İmkanımız kalmadı
Dünya

Yaptırım tehdidinde bulunan ABD'den çaresizlik itirafı: İmkanımız kalmadı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien, Rusya’ya karşı uygulanan aşırı sayıda yaptırımlardan şikayetçi oldu. O’Brien, yeni yap..
Boyun eğen Sudan hükümetinden yeni açıklama
Dünya

Boyun eğen Sudan hükümetinden yeni açıklama

İsrail ile normalleşmeye karar veren Sudan hükümeti, ekonomi açısından büyük fayda sağlayacağını açık açık söyledi.
Bu kez gaz değil altın! Yeni müjde geliyor
Ekonomi

Bu kez gaz değil altın! Yeni müjde geliyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Muhiddin Gülal, altın sondaj çalışmalarına ilişkin yeni rezerv müjdelerinin yakın zamanda verilebilec..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay