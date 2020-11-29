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Gündem Gökçek'ten flaş çağrı: Hapishaneye tıkılsın
Gündem

Gökçek'ten flaş çağrı: Hapishaneye tıkılsın

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, TSK'ya saldıran CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ile ilgili flaş bir çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-29 17:09:00 -
Gökçek'ten flaş çağrı: Hapishaneye tıkılsın

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Türk milletinin istikbalini korumak için kahramanca mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) hedef alarak "satılmış ordu" şeklinde skandal bir ifade kullandı.

Başarır, "Öyle bir noktadayız ki; Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış. 20 milyon dolara satıldığı söyleniyor, 50 milyon dolara satılmış…" diyerek TSK'ya asılsız sözlerle saldırdı.

CHP'li Başarır hakkında soruşturma başlatılırken, Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten ise flaş bir çağrı geldi.

Gökçek, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İşte bu kadar. CHP Milletvekili ali Mahir Başarır hakkında hemen fezleke yazılmalı, dokunulmazlığı kaldırılmalı, adalet önüne çıkarılıp özellikle askerimizin korunmasında sivil bir hapishaneye tıkılmalı. Hakaret ettiği askerimiz, hapishanede lafını Ali Mahir'in suratına her gün hatırlatmalı."

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Yorumlar

nejdet

aynen öyle bunlar eyce alçaklaklaştılar
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sami

sayın melih gökçeye katılıyorum
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