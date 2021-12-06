Gökçek'ten dikkat çeken soru! Akdeniz'deki gaza işaret etti
Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, zillet ittifakının iktidara gelmesi halinde yaşanacaklarla ilgili 'can alıcı' bir soru sordu.
Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, zillet ittifakının iktidara gelmesi halinde yaşanacaklarla ilgili çarpıcı bir soru sordu.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Gökçek, "Can alıcı bir soru... Diyelim ki CHP/İYİ Parti/HDP/PKK/FETÖ ittifakı iktidara geldi... Bu ittifak Karadeniz'de ve Akdeniz'de gaz ve petrol aramaya devam eder mi? Yoksa Biden'ın emrine uyup, araştırmaları durdurup ülkelerine aleni olarak ihanet ederler mi?" ifadelerini kullandı.
Gökçek, tweetinin devamında, "Lütfen iyi düşünün..." dedi.
İşte o tweet: