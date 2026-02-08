  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gökçeada'da otomobil fabrikanın bahçesine uçtu!
Yerel

Gökçeada'da otomobil fabrikanın bahçesine uçtu!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi:
Gökçeada'da otomobil fabrikanın bahçesine uçtu!

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde kontrolden çıkan otomobil fabrikanın bahçesine uçtu.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi Şahinkaya mevkiinde bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Yoldan çıkan otomobil yol altında bulunan fabrika bahçesine uçtu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin bölgedeki ilk müdahalesi aradından otomobildeki 4 kişinin hafif yaralandığı öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

