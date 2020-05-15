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Gökçeada’da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde, korona virüs (Covid-19) salgını en aza indirebilmek adına maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 16:50:34 -
Gökçeada’da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde, korona virüs (Covid-19) salgını en aza indirebilmek adına maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı bildirildi.


Dünyanın İlk ve Tek Sakin Adası (Cittaslow) Gökçeada’da korona virüs tedbirleri kapsamında, salgın geçene kadar maskesiz olarak sokağa çıkmak yasaklandı.


Gökçeada İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı tarafından alınan karar doğrultusunda; ‘Korona virüs (Covid-19) salgınının ülkemizde etkisi bitene kadar ilçemizde alınması gereken tedbirler kapsamında, tüm açık alanlarda maske takılmasının zorunlu olmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

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