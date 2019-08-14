Gökçeada'da "Madam'ın dibek kahvesi" lezzeti

ÇANAKKALE (AA) - MURAT YÜKSEL - Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde lezzeti yıllara meydan okuyan "Madam'ın dibek kahvesi", adaya gelen yerli ve yabancı konuklar tarafından beğenilerek tüketiliyor.

İlçe merkezine 3 kilometre mesafedeki Rum köyü Zeytinli'de, babasından kalma kahvehaneyi 1970'li yıllardan itibaren işleten ve 2003'te vefat eden Madam Estratia'dan adını alan dibek kahvesi geleneği, aileden 68 yaşındaki Urania Kutufo tarafından yaşatılıyor.

Yunanistan başkenti Atina'da yaşamını sürdüren Kutufo, her sene yaz mevsiminin ilk günlerinde Gökçeada'ya gelerek adanın meşhur dibek kahvesini üretmeye başlıyor. Kutufo, gerek yurt içinden gerekse yurt dışından birçok turisti kahvehanede dibek kahvesinin müthiş lezzetiyle ağırlıyor.

Urania Kutufo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Madam'ın dibek kahvesi" adıyla ünlenen bu içeceğin adadaki geçmişinin 1890'lı yıllara uzandığını söyledi.

-"Çocuklarıma aktararak bu tarihi yaşatmak istiyorum"

Dibek sisteminin kahvenin hem kalitesini hem de lezzetini artırdığını belirten Kutufo, şöyle konuştu:



"Elimizden geldiğince yapmaya çalışacağız. Türkiye'nin çeşitli illerinin yanı sıra Bulgaristan, İtalya, Almanya gibi ülkelerden gelen turistler kahvemizi içmeye geliyor. Çocuklarıma aktararak bu tarihi yaşatmak istiyorum. Ben dördüncü nesil olarak kahveyi yaşatıyorum. Buraya gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler kahvemizi yoğun şekilde tercih ediyorlar. Şu anda sosyal medyada ve internette de çok sayıda paylaşım var bizimle ilgili. Bu bizi mutlu ediyor. Ömrümüz yettiğince bu geleneksel lezzeti yapmaya devam etmek istiyoruz."

Ankara'dan Gökçeada'ya gelen Mustafa Girgin ise bu kahveyi ilk kez yaklaşık 40 yıl önce Madam Estratia'nın elinden içtiğini belirtti.

Girgin, "Onu sevgiyle yad ediyorum. Şu anda sadece gelini kalmış, o işletiyor. Onun yaptığı kahvenin tadını andırıyor. Meşhur dibek kahvesi çok çok güzel. Dibekte dövülerek yapılan bir kahve." dedi.

- Dibek kahvesi

Zeytinli köyünün damak tatlarından dibek kahvesi, taşa oyulmuş bir çukurda kahve çekirdeklerinin 10 kilogramlık demirle ezilerek elekten geçirilmesiyle yapılıyor.

Kahve taze taze günlük olarak hazırlanıyor. Rutubetsiz ortamda saklanan kahve çekirdekleri taş dibek içine atılıp burada eziliyor.

Yaklaşık 45 dakika elle ezilen kahve çekirdekleri daha sonra elekten geçirilip pişirebilir hale getiriliyor.

Sade, az şekerli, şekerli ve orta şekerli olarak servis edilen kahve, taze çekim lezzetini de bu sayede kazanıyor.