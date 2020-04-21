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Aktüel

Gökçeada seferleri 4 güne çıkarılıyor

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesine feribot seferleri haftada 4 güne çıkarılıyor.

2020-04-21 19:25:38 -
Gökçeada seferleri 4 güne çıkarılıyor

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesine feribot seferleri haftada 4 güne çıkarılıyor.


Korona virüs tedbirleri kapsamında 2 Nisan’da alınan karar doğrultusunda feribot seferleri haftada 3 güne indirilmişti.


Alınan yeni kararlar doğrultusunda feribot seferleri haftada 4 güne çıkarıldı. Konuya ilişkin Gestaş A. Ş. ’den yapılan yazılı açıklamada; "02.04.2020 tarihli 26 sayılı Gökçeada İlçe Hıfzıssıhha Kurul kararıyla, Kabatepe-Gökçeada feribot seferlerimiz, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma olmak üzere haftada 3 gün yapılmaktayken, 28 Nisan 2020 tarihi itibariyle Kabatepe-Gökçeada Hattı’nda seferlerimiz Salı günü de yapılmaya başlanacak olup, haftanın 4 günü seferlerimiz mevcut olacaktır. Ayrıntılı bilgiye gdu.com.tr internet adresimizin sefer bilgisi kısmından ulaşabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

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