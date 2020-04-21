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Aktüel

Gökçeada-Kabatepe feribot seferleri haftada dört güne çıkarıldı

2020-04-21 18:43:44 -
Gökçeada-Kabatepe feribot seferleri haftada dört güne çıkarıldı

ÇANAKKALE (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında haftada üç güne düşürülen Gökçeada ile Kabatepe arasındaki feribot seferleri dört güne çıkarıldı.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında feribot seferlerindeki planlamada değişikliğe gidildi.

Buna göre daha önce 3 güne düşürülen Gökçeada-Kabatepe arasındaki feribot seferleri, Gökçeada İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla dört güne çıkarıldı.

Seferler 28 Nisan'dan itibaren pazartesi, salı, çarşamba ve cuma günleri yapılacak.

Yeni uygulamada seferler söz konusu günler Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 07.00 ve 17.00'de, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise saat 10.00 ve 19.00'da gerçekleştirilecek.

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