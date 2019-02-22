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Gökçe, seçmenlerle buluşmaya devam ediyor

CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Soner Gökçe, seçmenlerle buluşmaya devam ediyor.

22 Şubat 2019 Cuma 18:43
Gökçe, seçmenlerle buluşmaya devam ediyor

CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Soner Gökçe, seçmenlerle buluşmaya devam ediyor.


Ziyaretlerinde vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinleyen CHP Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Soner Gökçe, özellikle son dönemdeki belediyelerin borç miktarı ve vatandaşın bu soruna bakışını gündemine aldı. Vatandaşların sıcak ilgisi ile karşılanan Gökçe, "Biz projelerimizi her gittiğimiz yerde anlatıyoruz. Biz şeffaf ve hesap verir bir yönetim anlayışıyla belediyemizi yönetmek arzusundayız. Kesinlikle halkın içinde olacağız, kapımız açık olacak. Bu kentte yaşayan herkese hiçbir ayrım gözetmeksizin hizmet vereceğiz. Halkımız arasında kutuplaşmaya neden olan düşünceleri ortadan kaldıracağız. Büyükşehir Belediyesi büyük bir borç sıkıntısı ile karşı karşıya. Sadece Büyükşehir değil, Yeşilyurt ve Battalgazi belediyelerinde de borç var. Biz borç olmamalı demiyoruz, elbette ki hizmet ederken borçlanma olacak. Ama, bu borçlanmanın nedenleri kamuoyuna aktarılmalı. Hesap verilmeli, Malatya bu borç karşılığında hangi büyük hizmetleri almıştır. Bunları bilmek herkesin hakkı. Biz bu şehri yönetirken insanlarımızın mutluluğunu ön plana alacağız, bu şehrin yetiştirdiği değerlere sahip çıkacağız. Kazanacağız, kazanmak için yola çıktık ve sizlerden isteğim bizleri bu yolda yalnız bırakmayın. Hep birlikte omuz omuza çalışalım ve Mart’ın sonunda baharı yaşayalım” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 18:43
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