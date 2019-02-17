0553 313 94 23

Gökbel ve Kalemli’den Başkan Çelik’e tam destek

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik 31 Mart seçimleri kapsamında mahalle ziyaretlerine başladı.

17 Şubat 2019 Pazar 15:58
Gökbel ve Kalemli’den Başkan Çelik’e tam destek

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik 31 Mart seçimleri kapsamında mahalle ziyaretlerine başladı. Gökbel ve Kalemli mahallelerini ziyaret eden Başkan Çelik, Cumhur ittifakı için vatandaşlardan destek istedi.


31 Mart seçimleri çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik mahalle ziyaretleri kapsamında ilk olarak Gökbel ve Kalemli mahallelerini ziyaret etti. Ziyaretlerde Başkan Çelik’e AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanvekili Mustafa Zeybek, belediye meclis üyeleri ve partililer eşlik etti. Başkan Çelik gittiği her iki mahallede de vatandaşlar tarafından büyük bir sevgiyle karşılandı.


Mahalle ziyaretlerini Gökbel ve Kalemli mahallelerinden başlattıklarını ifade eden Başkan Çelik, “5 yıllık görevimizin sonucunda bugün milletimizin karşısına çıktığımda alnım ak ve başım dik bir şekilde hesap verebiliyorum. 5 yıllık süre içerisinde yüzümüzü kızartacak başımızı öne eğdirecek bir yanlışın içerisinde olmadık. Milletin emanetini namusumuz bildik sahip çıktık. Kendi şahsi işimizde göstermediğiniz hassasiyeti ve titizliği kamunun kaynaklarını kullanırken gösterdik. Manisa tarihinde bir ilke imza attık. 3 bin 550 kilometrenin üzerinde malzemeli ve malzemesiz ova yolu bakımı yaptık.Bu şehir kurulduğundan beri böyle bir rakam hiçbir dönemde yapılmadı.Bugün buradan yeni bir çalışmada müjdesini de vermek istiyorum. İnşallah yeni dönemde Rabbim nasip ederse soğuk asfalt şantiyemizi kuruyoruz. Ova yollarında ana arterlerden başlamak üzere her yıl 100 kilometreyi de soğuk asfalt yaparak çıtayı bir adım daha yukarı çıkaracağız. Bu çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdüreceğiz. Bizler Cumhur İttifakının adayları olarak Büyükşehir Belediyesinde Başkanımız Cengiz Ergün’e ve Şehzadeler’de şahsıma sizlerden destek istiyoruz. İnşallah bu süre içerisinde yapacağımız çalışma ile Manisa’da büyükşehir ve 17 ilçede Cumhur İttifakını başarılı kılacağız” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 15:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Viranşehir’deki bombalı saldırıda şehit olanlar için anma programı
    1. Viranşehir’deki bombalı saldırıda..
    2. Karaköprü Belediyespor Körfez’i rahat..
    3. İyi Partili Ekinci’den birliktelik..
    4. AK Partili Kılıç: “Handan Hanım’a..
    5. Narkotik polisi sokak satıcılarına göz..
    6. Rusya'dan skandal Venezuela kararı!..
    7. Engelleri aşıp basketbolla hayata..
    8. ABD: “Suriye’den çekilme adım adım..
    9. Ayvalık’ta engelli istihdamı projesi..
    10. Büyükçekmece göl havzasına bırakılan..
    11. Suriye sınırına komando sevkiyatı
    12. İYİ Parti'den istifa edip MHP'ye..
    13. PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve..
    14. Süper Lig'de kahreden olay! Ölüm..
    15. Irak ile ticaretimizde yeni dönem
    16. Terör örgütü PKK/KCK üyelerine operasyon
    17. Başkan Öz: “AK Parti’nin milletten..
    18. 80 bin liralık kabloları çaldılar
    19. Rashad Muhammed’in acı günü
    20. Boru patladı, su metrelerce yükseğe..
    21. Afyonkarahisar'da toplu açılış töreni
    22. Afyonkarahisar'da toplu açılış töreni
    23. Mahkemeden skandal karar! Darbe..
    24. 1 Hafta önce nişanlanan genç evde ölü..
    25. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    26. "Teknopark sayısı 54 şehirde 81'e..
    27. TFF 3. Lig 3. Grup: Turgutluspor: 3 -..
    28. Güneşi gören Ordulular sahile akın etti
    29. “Hanımlar, beyler... 180 TL’ye oy..
    30. (Özel) Büyükçekmece’de60 çuval..
    Erdoğan'ın S-400 açıklaması sonrası ABD'den küstahlık: Seyirci kalamayız
    Erdoğan'ın S-400 açıklaması sonrası ABD'den küstahlık: Seyirci kalamayız
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Erdoğan Edirnelilere müjdeyi verdi! "Kanal Edirne Projesi" geliyor
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    Fatih Erbakan konuşurken, Karamollaoğlu yere odaklandı
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    İşgal için gitmişti hidayete erdi
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı
    'Anne' ve 'baba' kaldırıldı! Fransa'dan sapkınlık açılımı

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    Türkiye'nin en pahalı yolu hizmete giriyor! Tarih verildi
    Türkiye'nin en pahalı yolu hizmete giriyor! Tarih verildi
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması
    Protestocular Arnavutluk Başbakanlık Binası'nı ateşe verdi! ABD'den destek açıklaması