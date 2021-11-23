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Medya Gök Hanlığı hangi dönemde nerede kuruldu?
Medya

Gök Hanlığı hangi dönemde nerede kuruldu?

Gök Hanlığı tarihte var mı? ATV ekranlarında yayımlanan Destan dizisi izleyiciyle buluştu. Diziyi yakında takip edenler tarihi olay ve yerleri araştırmaya başladı. Pek çok kişi Gök Hanlığı’nın ne zaman kurulduğunu hangi dönemlerde hüküm sürdüğünü araştırıyor. Peki, Gök Hanlığı gerçekte var mı?

Yeniakit Publisher
2021-11-23 20:53:00 -
Gök Hanlığı hangi dönemde nerede kuruldu?

Destan dizisini izleyenler olaylar ve tarihler konusunda araştırma yapmaya başladı. Pek çok kişi Gök Hanlığı’nın hangi dönemlerde kurulduğunu araştırmaya başladı…

Gök Hanlığı hangi dönemde nerede kuruldu?

Destan dizisinde Türkler;  Çinlerle, Perslerle, Moğollarla, Sogdlar ve Rus Varegler ile mücadele ediyor. Göktürklerin anlatıldığı dizi 8.yüzyılda geçiyor.

Orta Asya'nın çetin bozkırlarında Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı dillere destan savaşçı dağ kızı Akkız'la, yine Gök Sarayı'nda Korkut Han'ın öksüz bıraktığı Gök Tegini Batuga arasındaki destansı aşkı; bu iki garip kuşun sevdalarını kılıç, yüreklerini kalkan yaparak imkansızı başarmalarını konu alıyor.

Bu siyasi şartlarda, Gök Hanlığı'nın ulu kağanı Alpagu Han, başkaldırmasından kuşkulandığı kardeşi Balamir Yabgu'nun kızını, çolak ve topal oğlu Batuga'ya gelin almaya karar verir. Ailesini toplayıp kız istemek üzere Batı Gök Kağanlığı'na doğru yola çıkar. Yolda onları çok büyük bir tehlike beklemektedir: Çocukluğundan beri intikam ateşi ile yanan Dağ savaşçısı Akkız!

Göktürk Kağanlığı nedir ne zaman kurulmuş?

Göktürk Kağanlığı, Göktürkler tarafından kurulmuş ve 552-744 yılları arasında Orta ve İç Asya'da hükümdarlık sürdürmüş bir Türk devletidir.

Devletin kurucusu ve ilk önderi Bumin Kağan'dır. Bumin Kağan'ın kardeşi İstemi Yabgu ülkenin batı kanadını yönetirdi. Göktürkler komşuları olan Çin, Sasani (İran) ve Bizans İmparatorluğu ile askerî, siyasi ve ekonomik ilişkiler kurdular. Devletin basılan paralarda, diplomaside vb. alanlarda kullandığı resmî diller Soğdca ve Cücencedir.

Göktürkler (MS 552-744), gerek ilk kez Türk adını kurdukları siyasi birliklere vermeleri ve gerekse de; bir Türk diline ait bilinen en eski yazılı kaynaklarını vermeleri bakımından, Türk kültür ve edebiyat tarihi açısından önemli bir yere sahiptir.

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