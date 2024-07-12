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Yerel Gök gürültüsü ve şimşek 23 yaşındaki Büşra Ceren İmir’in ölümüne yol açtı
Yerel

Gök gürültüsü ve şimşek 23 yaşındaki Büşra Ceren İmir’in ölümüne yol açtı

Yeniakit Publisher
2024-07-12 06:47:00 -
Gök gürültüsü ve şimşek 23 yaşındaki Büşra Ceren İmir’in ölümüne yol açtı

Batman'da üniversiteli Büşra Ceren İmir, balkonda uyuduğu sırada gök gürültüsü ve şimşek sonrası bir anda fenalaştı. Hastaneye kaldırılan İmir, kurtarılamadı.

Olay, dün sabah saatlerinde Belde Mahallesi'nde meydana geldi. Oturduğu evin balkonunda uyuyan Büşra Ceren İmir, etkili olan sağanakta gök gürültüsü ve şimşekten korkarak uyandı.

Büşra'nın fenalaştığını gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kalp masajı yaparak müdahale etmeye çalıştığı Büşra, hayatını kaybetti.

Kalp krizi geçirip hayatını kaybettiği belirlenen Büşra'nın cenazesi, işlemlerinin ardından Batman Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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