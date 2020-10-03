Gök bilimciler süper kütleli kara delik keşfetti

Avrupa Güney Gözlemevi (ESO) tarafından tespit edilen süper kütleli kara deliğin Güneş'in bir milyar katı büyüklüğünde olduğu belirtiliyor. Tüm gözlem "Astronomy&Astrophysics" dergisinde yer aldı.

Evren daha bir milyar yaşında bile değilken gözlemlenen süper kütleli kara deliğin çevresinde "örümcek ağı" olarak nitelendirilen alana 6 galaksinin girdiği belirtildi.

Kara deliklerin, ilk yıldızların sönmesiyle oluştuğu tahmin ediliyor Fakat gök bilimciler bu kara deliklerin nasıl süper kütleli hale geldiğini hala çözemiyor.

Karadeliğin etrafını çeviren bulutsu kütleyle beslendiğine inanılıyor.

Bilim insanları ayrıca örümcek ağına benzer oluşumun, karanlık maddenin yardımıyla şekillenmiş olabileceğini düşünüyor.

Süper kütleli kara delik çevresindeki ağın, Samanyolu'nun 300 katından daha büyük olduğu açıklandı.