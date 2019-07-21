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Göğüs ameliyatı için 10 bin kilometre yoldan geldi

DENİZLİ (İHA) – ABD’de yaşayan 23 yaşındaki tıp öğrencisi genç kız, göğüs ameliyatı için geldiği Denizli’de silikon protez işlemi uygulanarak yapılan başarılı operasyon sonrası duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

21 Temmuz 2019 Pazar 11:42
Göğüs ameliyatı için 10 bin kilometre yoldan geldi

DENİZLİ (İHA) – ABD’de yaşayan 23 yaşındaki tıp öğrencisi genç kız, göğüs ameliyatı için geldiği Denizli’de silikon protez işlemi uygulanarak yapılan başarılı operasyon sonrası duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Aslen Adanalı olup Amerika’da doğup büyüyen tıp fakültesi öğrencisi Asena Aydınoğlu (23), son yıllarda verdiği kiloların ardından göğüslerindeki deformeden rahatsız olarak ameliyat olmaya karar verdi. Annesi Oya Şahin ile geldiği Denizli’deki Tekden Hastanesine başvuran genç kız, ön muayene sonrasında Aydınoğlu, Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Murat Mersin tarafından ameliyat edildi. Başarılı geçen ameliyatla Aydınoğlu’nun göğüsleri büyütüldü.



“Kilo verince kendini çok kötü hissetti, şimdi sürekli kendine bakıyor”


Ameliyat sonrası yapılan muayenelerin ardından yaşadığı yer olan Amerika’ya dönecek olan Aydınoğlu, istediği göğüslere kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Ameliyatın başarılı geçtiğini aktaran Aydınoğlu, bu ameliyatı olmayı düşünenlerin çekinmeden yaptırabileceğini sözlerine ekledi. Anne Oya Şahin ise, “Kilo kabının ardından göğüslerde küçülme olunca kızım ameliyat olmaya karar verdi çünkü kendini çok kötü hissediyordu. Şimdi çok memnun, sakin bir anda hayata bakış açısı değişti. Ameliyattan sonra sürekli yüzü gülüyor ve kendine bakıyor” dedi.



“Küçüklüğünden rahatsızdı, silikon protezle büyüttük”


Ameliyatı gerçekleştiren Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Murat Mersin de, Aydınoğlu’nun hastanın Amerikan vatandaşı olan bir Türk hasta olduğunu ve Amerika’dan Denizli’ye gelerek hastanelerine başvurduğunu söyledi. Aydınoğlu’nun göğüslerinin küçüklüğünden şikayetçi olduğunu ve bu operasyon için Amerika’dan Denizli’ye gelip ameliyat olduğunu anımsatan Mersin, “Göğüslerinde küçüklük olduğu için silikon protezle büyütme işlemi yaptık. Yaklaşık yarım saatlik bir operasyon geçirdi, bir saat sonra da ayağa kalkıp dolaşmaya başladı. Hastamız bugün taburcu olup yakın zamanda Amerika’ya dönecek” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 11:42
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