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Yaşam Göğüs ağrısıyla gitti operasyona alındı! Bu hastalık genç yaşlı dinlemiyor
Yaşam

Göğüs ağrısıyla gitti operasyona alındı! Bu hastalık genç yaşlı dinlemiyor

Bursa'da 16 yaşındaki çocuk ğögüs ağrısıyla gittiği hastanede anjiyoya alındı.

Yeniakit Publisher
2023-01-29 11:10:00 -
Göğüs ağrısıyla gitti operasyona alındı! Bu hastalık genç yaşlı dinlemiyor

Bursa'da göğüs ağrısıyla hastaneye kaldırılan 16 yaşındaki çocuk, kolundan yapılan anjiyografiyle sağlığına kavuştu. Kalp kası iltihabı olduğu tespit edilen çocuk büyük mutluluk yaşadığını ifade etti.

Bursa'da sırt ve göğüs ağrısı olduğunu ailesiyle paylaşan 16 yaşındaki A.K hastaneye kaldırıldı. Yapılan muayene ve tetkiklerin ardından kalp kasında iltihap olduğu tespit edilen çocuk anjiyografi tedavi uygulandı. Normalde kasıktan yapılan anjiyografi, A.Kı'ya ilk defa kolundan yapıldı. Sağlığına kavuşan hastayı muayene eden Medicana Bursa Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Dr. Bahattin Öncü, "16 yaşındaki hastamız bize göğüs ağrısı şikayetiyle geldi. Yaptığımız muayeneler sonrası, ciddi durumdaki kalp kası iltihabı olduğunu fark ettik. Hastamızı yatırarak tedavisin başladık. Daha sonra hastamıza anjiyografi yapmamız gerekiyordu. Genellikle anjiyografi için kasık damarlarını kullanırız. Fakat bu hastamızın yaşı ve fiziki durumu koldan yapmaya uygun olduğu için hastanemizde ilk kez, koldan girerek anjiyografisini yaptık. Oldukça başarılı bir işlem oldu. Hastamızı taburcu ediyoruz" dedi.

Geçirdiği başarılı operasyondan yarım saat sonra taburcu olan A.K, "Sağ göğüsüm ağrıyordu. Değerlerim ise 30 bin çıktı. Riskli bir durumdaymışım. Tedavimi oldum. Çok mutluyum" diye konuştu.

Anne Aynur Kapıcı ise, "Oğlumu göğüs ağrısı şikayeti vardı. Doğrulamadığı ve zorlandığını söylüyordu. Acilden getirdik. Değerleri çok yüksek çıktı. Kolundan anjiyografi oldu. Şu anda çok şükür değerleri normale döndü" şeklinde konuştu.

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