GODIVA’dan bayrama özel harika lezzetler

12 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasında GODIVA mağazaları ve Godiva.com. tr’de satışa sunulacak olan GODIVA Bayram Koleksiyonu, çikolata tutkunlarına paylaşmanın mutluluğunu yaşatmayı hedefliyor. İkonik Gold serisinin bir parçasını oluşturan Gold Bayram Kutusu’nda, markanın en beğenilen ürünlerinden özel pralin çikolataları yer alıyor. Farklı GODIVA lezzetlerini bir araya getiren Bayram Asorti çikolata kutusu ise çeşitliliğiyle göz dolduruyor. Sade çikolata sevenlerin favorisi madlen çikolatalar Finesse Supréme ve Finesse Belle kutularında bir araya gelirken, fındıklı, fıstıklı, sütlü ve bitter alternatiflerini de içinde barındıran Naps çikolata kutuları, farklı tatlardan hoşlananlara eşsiz bir çikolata deneyimi vadediyor. Salgın koşullarında müşterilerine güvenli teslimat hizmeti sunmayı amaçlayan GODIVA, Bayram Koleksiyonu’ndan yapılacak 100 TL ve üzeri tüm alışverişlerde siparişleri ücretsiz olarak adrese teslim ediyor.