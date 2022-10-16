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Gündem Göçmenlerin çıplak fotoğrafını yayınlamıştı! Türkiye'den tokat gibi cevap: Biraz medeni ol!
Gündem

Göçmenlerin çıplak fotoğrafını yayınlamıştı! Türkiye'den tokat gibi cevap: Biraz medeni ol!

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarachi, çıplak göçmenlerin fotoğraflarını paylaşarak aklınca Türkiye'yi suçladı. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Yunan Bakana cevap vererek, "Kendi yaptığınız zulmün fotoğrafını Türkiye yapmış gibi göstermeye çalışıyorsunuz. Biraz medeni olun" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-10-16 07:48:00 -
Göçmenlerin çıplak fotoğrafını yayınlamıştı! Türkiye'den tokat gibi cevap: Biraz medeni ol!

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarachi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye-Yunanistan arasındaki gerilimi bir kez daha artırdı.

Sosyal medya hesabından çıplak göçmenlerin fotoğrafını paylaşan Mitarachi, “Türkiye’nin, sınırda kurtardığımız 92 göçmene karşı tavrı medeniyet adına bir utançtır. Ankara’nın olayı araştırmasını ve nihayet Avrupa Birliği ile sınırlarını korumasını bekliyoruz” diye konuştu.

Görüntü tarafımızca sansürlenmiştir.

Yunan bakanın bu paylaşımına, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı’dan cevap geldi. Çataklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Türkiye ile ilgili tek bir insan hakları ihlali bulamadığınız için kendi yaptığınız zulmün fotoğrafını Türkiye yapmış gibi göstermeye çalışıyorsunuz! Manipülasyonlara, sahtekarlığa ayıracağınız vakti insan haklarına uymaya harcayın! Hadi, zor değil; biraz medeni olun!"

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