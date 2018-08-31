Göçmenlerin arasında Yunanistan'a kaçıyordu... Yakalandı!

Muğla’nın Fethiye ilçesinden Yunanistan’a kaçmaya çalışan PKK şüphelisi yakalanarak tutuklandı.

Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin İblis Burnu açıklarında yakaladığı, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 34 düzensiz göçmen arasında yer alan ve kendisini Iraklı olarak tanıtan bir şüphelinin, Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesince "terör örgütü PKK üyesi olma" şüphesiyle hakkında yurt dışı çıkış yasağı konulan Şahcan T. (43) olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı Şahcan T, mahkemece "adli kontrol ihlali" suçundan cezaevine gönderildi.

Fethiye'de dün sahil güvenlik ekiplerince, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan bir Suriye, bir Pakistan, 14 Filistin ve 18 Irak uyruklu düzensiz göçmen yakalanmış, organizatör oldukları değerlendirilen 3 kişi gözaltına alınmıştı.