Göçmenleri, Türkiye’ye geri itin talimatı
Yunanistan, hükümetinin güvenlik birimine göçmenleri ölüme itme emri verdiği ortaya çıktı.
Brüksel merkezli “EU Observer” gazetesi, Frontex’ten (AB Sınır Güvenliği Birimi) temin ettiği belgelerle, Atina’nın uluslararası hukuka aykırı biçimde Yunan Sahil Güvenliğine sığınmacıları Türk kara sularına geri itme yönünde talimat verdiğini ortaya koydu. 6 Mart 2020’de Yunan Sahil Güvenliği, plastik bottaki sığınmacıların Türk kara sularına itilmesine eşlik edilmesi yönünde bölgedeki Danimarkalı sahil güvenlik görevlisine talimat veriyor. Danimarkalı güvenlikçilerin ise buna karşı çıkıp durumu amirlerine aktardığı belirtildi. Göçmenleri darp, işkence ve ölüme terk etme gibi uygulamalara imza atan Yunanistan’a AB bir yaptırım uygulamıyor.