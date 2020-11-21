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Dünya Göçmenleri, Türkiye’ye geri itin talimatı
Dünya

Göçmenleri, Türkiye’ye geri itin talimatı

Yunanistan, hükümetinin güvenlik birimine göçmenleri ölüme itme emri verdiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-11-21 16:53:00 -
Göçmenleri, Türkiye’ye geri itin talimatı

Brüksel merkezli “EU Observer” gazetesi, Frontex’ten (AB Sınır Güvenliği Birimi) temin ettiği belgelerle, Atina’nın uluslararası hukuka aykırı biçimde Yunan Sahil Güvenliğine sığınmacıları Türk kara sularına geri itme yönünde talimat verdiğini ortaya koydu. 6 Mart 2020’de Yunan Sahil Güvenliği, plastik bottaki sığınmacıların Türk kara sularına itilmesine eşlik edilmesi yönünde bölgedeki Danimarkalı sahil güvenlik görevlisine talimat veriyor. Danimarkalı güvenlikçilerin ise buna karşı çıkıp durumu amirlerine aktardığı belirtildi. Göçmenleri darp, işkence ve ölüme terk etme gibi uygulamalara imza atan Yunanistan’a AB bir yaptırım uygulamıyor.

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