Göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü, 30 yaralı Ağrı'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs devrilmesiyle 2 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Ağrı'dadüzensiz göçmenleritaşıyan minibüsün yoldan çıkarak devrilmesi sonucunda 2 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı. Düzensiz göçmenleri taşıyan sürücüsü belirlenemeyen minibüs, Ağrı-Van kara yolu Tendürek Dağı Somkaya köyü mevkisinde virajı alamayarak yoldan çıktı. Şarampole düşerek devrilen minibüsteki 32 kişi yaralandı. Yaralılardan 25'i bölgeye sevk edilen çok sayıda ambulansla Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine, 7'si ise Çaldıran Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Hastanesine kaldırılan yaralılardandan 2'si tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle kara yolundaki ulaşım jandarma ekiplerince bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.