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Dünya Göçmenlere karşı sınıra 'yüzen bariyer'
Dünya

Göçmenlere karşı sınıra 'yüzen bariyer'

Yeniakit Publisher
2023-07-09 03:54:00 -
Göçmenlere karşı sınıra 'yüzen bariyer'

ABD'nin Texas eyaletinde düzensiz göçmenlerin ülkeye geçişini önlemek için Meksika sınırındaki Rio Grande Nehri üzerine 'yüzen bariyer' inşa ediliyor.

ABD'nin Texas eyaleti yönetimi tarafından geçtiğimiz Haziran ayında çıkarılan yeni güvenlik yasası ile Meksika sınırındaki Rio Grande Nehri üzerinde düzensiz göçmenlerin ülkeye girişine engel olmak amacıyla inşa edilmesi planlanan yüzen bariyerin kurulumuna başlandı. Texas Kamu Güvenliği Departmanı tarafından yapılan açıklamada yüzen bariyerin inşası için gerekli olan şamandıraların bölgeye ulaştığı bildirilirken kurulumun 7 Temmuz Cuma günü itibariyle başladığı ifade edildi.

Kano şirketlerinden dava

Texas’ta yer alan ve Rio Grande Nehri üzerinde faaliyet gösteren bir kano şirketi, Vali Greg Abbott’un ulusal sınırlara müdahale hakkı bulunmadığını gerekçe göstererek kurulumuna başlanan yüzen bariyerin inşasının durdurulması talebiyle davacı oldu. Teksas Valisi Greg Abbott ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda yüzen bariyer inşası nedeniyle kendisine açılan davaya tepki gösterdi. Vali Greg Abbott “Rio Grande üzerine şamandıra koyma planı yüzünden dava edildim. Mahkemede görüşeceğiz. Ve Travis İlçe Mahkemesi’nin bunun sonu olduğunu sanmayın. Bu dava Yüksek Mahkeme’ye gidecek. Texas sınırımızı korumak için anayasal hakka sahiptir” dedi.

Texas’ta geçtiğimiz Haziran ayında Meksika sınırından uyuşturucu ve silah kaçakçıları ile göçmenlerin ülkeye geçişlerine engel olmak amacıyla hazırlanan yasa tasarısı Texas Valisi Greg Abbott tarafından onaylanmıştı. Yasa tasarısı Rio Grande Nehri üzerinde yüzen bariyer inşa edilmesi, Texas eyaleti güvenlik güçlerinin Meksika sınırında zanlıları arama ve tutuklama yetkilerinin genişletilmesi ve sınır güvenliği amacıyla İHA’ların kullanılması gibi önlemleri içeriyor.

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