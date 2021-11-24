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Dünya Göçmenlere karşı patlayıcı madde kullandılar
Dünya

Göçmenlere karşı patlayıcı madde kullandılar

Polonya'ya geçmek isteyen mültecilerin ısrarlı bekleyişleri devam ederken, Belarus Devlet Sınır Komitesi, Polonyalı güvenlik güçlerinin sınırdaki göçmenlere karşı patlayıcı madde kullandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 02:03:00 - 2021-11-24 02:05:48

Avrupa ülkelerine gidebilmek için Belarus'un Polonya sınırına gelen 2 bin göçmenin sınır bölgesindeki bekleyişi sürüyor.

Polonya yönetimi ise yasa dışı geçişlere karşı tedbirlerini gün geçtikçe arttırıyor.

Yaşanan son gelişmelerin ardından Belarus Devlet Sınır Komitesi'nden gündemi sarsan bir açıklama geldi.

Polonyalı güvenlik güçleri tarafından engellendiler

Komite yaptığı açıklamada, gece yarısı bir grup göçmenin Polonyalı güvenlik güçleri tarafından engellendiği, buna rağmen göçmenlerin Belarus topraklarına dönmeyi reddettiği ve Polonya tarafındaki sınır tellerinin yakınında kalıp Polonya'ya sığındığı bildirildi.

"Patlayıcı madde kullanıyorlar"

Açıklamada, "Polonyalı güvenlik güçleri, göçmenleri dağıtmak için sınır hattından Belarus topraklarına patlayıcı madde ve göz yaşartıcı gaz attı" ifadeleri kullanılarak bu tür eylemlerin, göçmenlerin saldırgan davranışlarını arttırmayı ve sınırda başka bir provokasyona zemin hazırlama amacı taşıdığı belirtildi.

"Doğrudan saldırı teşkil ediyor"

Açıklamanın devamında ise, "Polonya'nın silahsız insanlara karşı sınırda özel teçhizat kullanması ilk kez olmuyor. Polonya tarafının patlayıcı maddeleri, ses bombaları, tazyikli su ve gaz kullanımı uluslararası hukuku ihlal ediyor ve savunmasız göçmen gruplarına karşı doğrudan saldırı teşkil ediyor" denildi.

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