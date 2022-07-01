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Dünya Göçmen korkusu nedeniyle koca sınıra çelikten duvar ördüler
Dünya

Göçmen korkusu nedeniyle koca sınıra çelikten duvar ördüler

Polonya, göçmenleri dışarıda tutmak için inşasına başladığı Belarus sınırındaki çelik duvarın yapımını tamamladı.

Yeniakit Publisher
2022-07-01 02:07:00 -
Göçmen korkusu nedeniyle koca sınıra çelikten duvar ördüler

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Belarus sınırında yapımı tamamlanan çelik duvarı yerinde inceledi.

Morawiecki, burada yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki savaşın ilk işaretinin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Polonya sınırına saldırısı olduğunu savundu.

Polonya hükümetinin ocak ayında yapımına başladığı duvarın Rusya'ya karşı mücadelenin bir parçası olduğunu belirten Morawiecki, Belarus sınırına 5,5 metre yüksekliğinde 186 kilometrelik çelik duvarın yapımının tamamladığını söyledi.

Morawiecki, milyonlarca Ukraynalı göçmene kapılarını açtıklarını hatırlatarak, "Olacakları gördüğümüz siyasi öngörümüz sayesinde bugün Ukrayna'ya yardım edebiliyoruz." dedi.

İnsan hakları savunucuları ise, Hristiyan göçmenleri kabul eden ve Müslüman göçmenleri ile reddeden hükümete tepki gösterdi.

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