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Aktüel

Göçmen kaçakçısı yakayı noterde ele verdi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde göçmen kaçakçılığı suçundan aranan şüpheli, noterde işlem yapınca yakayı ele verdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 18:34:46 -
Göçmen kaçakçısı yakayı noterde ele verdi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde göçmen kaçakçılığı suçundan aranan şüpheli, noterde işlem yapınca yakayı ele verdi.


Olay, Kuşadası’nda bulunan bir noter dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, noterde işlem yapan G.D. (40)’nin aranması olduğu polis sistemine düştü. İşlem yaptığı sırada notere gelen polis ekipleri şüphelinin kimliğini sorguladı. Yapılan sorgulamada G.D.’nin Söke İlamat ve İnfaz Bürosunca “göçmen kaçakçılığı” suçundan hakkında 3 yıl 9 ay hapis cezası olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan şüpheli adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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