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Gündem Göbeklitepe’de uyuyan Haluk Özdil şok etti: Bazı siluetler gördüm! Uyandığımda başka yerde...
Gündem

Göbeklitepe’de uyuyan Haluk Özdil şok etti: Bazı siluetler gördüm! Uyandığımda başka yerde...

Araştırmacı yazar Haluk Özdil, insanlık için büyük bir gizeme sahip olan Göbeklitepe'de yaşadığı anları katıldığı bir canlı yayında anlattı.

Yeniakit Publisher
2022-04-02 17:40:00 -
Göbeklitepe’de uyuyan Haluk Özdil şok etti: Bazı siluetler gördüm! Uyandığımda başka yerde...

Araştırmacı yazar Haluk Özdil, Berat Tv'de Bizim Taraf programına konuk oldu.

Haluk Özdil, canlı yayında Göbeklitepe'de yaşadığı gizemli olayları anlattı.

Özdil yaptığı açıklamada, "Göbeklitepe’nin bitişiğinde bir höyük var. Geçen yıl gece 2.30-3 gibi oradaydım. Hatta taksi şoförü götürmemekte direndi. Orada cinlerin olduğunu söyledi. Götürüp beni bıraktı ve döndü. Uzandım orada. Gece orada sizi bir şey sokarsa orada kalırsınız. Rüya mı gerçek mi bilmiyorum. Orada sinirleriniz zayıfsa aklınızı oynatabilirsiniz. Orada bir kendinize koruma kalkanı oluşturmanız lazım. Hayalle gerçek birbirine karıştı. Bazı siluetler gördüm. Sürekli koşuşturan insanlar gördüm. Orada büyük bir topluluk var. Orada garip olan şey uyandığımda 2 kilometre uzaklıkta uyandım. Büyük olasılıkla zihin karışıklığı yaşadım. Oraya nasıl gittiğime dair anlar zihnimden silindi. Bu şeyler riskli, kimseye önermiyorum" dedi.

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