Göbek eriten detoks suyu tarifi :Toksinleri hemen söküp atıyor! Tığ gibi incelmenin formülü!

Hızlı bir şekilde kilo vermek isteyen herkes çeşitli yöntemleri araştırıyor. Kilo vermek için beslenme düzenine mutlaka dikkat edilmesi gerekiyor.

Bunun yanı sıra doğal detoks suları ile diyet sürecinizi hızlandırıp kilo verebilirsiniz. İşte zayıflama etkili detoks tariflerinden bazıları...

DETOKS SUYU İÇEREK KİLO VERİLİR Mİ?

Detoks suyu, vücutta biriken toksinleri atmayı kolaylaştırdığı kadar hızlı bir şekilde yağ yakmayı da kolaylaştırır.

Detoks suları özellikle dengesiz beslenme, stres, çevre koşulları ve yağlı yiyecekler tüketilmesi sonucunda vücutta biriken toksin maddeleri vücuttan atmaya yardımcı olur.

Metabolizmayı hızlandıran detoks suları sindirim sisteminin düzenli çalışmasına da etki ediyor. Müthiş yakıcı özelliği sayesinde zayıflamanıza yardımcı olan detoks suları vücutta biriken ödemi de atıyor.

En etkili detoks suyu nasıl yapılır? İşte kolay ve pratik tarif...

Yağ yakan detoks suyu tarifi

Malzemeler:

1 litre su

Birkaç dilim limon

Ufak bir parça taze zencefil

2 adet çubuk tarçın

1 tutam taze nane (Bulamazsanız yerine maydanoz da kullanabilirsiniz)

1 ufak şişe sade doğal maden suyu (200 ml)

Yağ yakan detoks suyu nasıl hazırlanır ve nasıl uygulanır?

1 litre suyu kaynatın ve kapaklı cam bir sürahinin ya da şişenin içine aktarın. Ardından içine maden suyu hariç diğer tüm malzemeleri ekleyin ve demlenmeye bırakın. Karışım hafif ılımaya başlayınca içine maden suyunu da ilave edin ve sürahinizin/şişenizin ağzını kapatın. Bu şekilde oda sıcaklığında tamamen soğutun. Dilerseniz buzdolabına da kaldırabilirsiniz.

Gün içinde susadıkça, aklınıza geldikçe içebilirsiniz. 1 gün içinde hazırladığınız tüm suyu bitirmeye özen gösterin ve buna ek olarak en az 1 litre normal su içmeyi de ihmal etmeyin.

Yağ yakan detoks suyunun faydaları nelerdir?

İştah kapatıcı bir etki gösterdiğinden gün içinde fazla yemek yemenin önüne geçiyor.

Metabolizmayı hızlandırdığı için vücudun tamamında yağ yakım süresini hızlandırıyor, kısa sürede kilo vermek isteyenlere destek oluyor.

Bu özellikleri sayesinde tam bir diyet destekçisi olarak görülüyor.

İçindeki tarçın ile tatlı yeme isteğinin önüne geçiyor.

Vücuda bolca vitamin ve mineral kazandırıyor, bu sayede bağışıklık sisteminin de güçlenmesini sağlıyor.

İçindeki malzemelerin gösterdiği antioksidan özellikler sayesinde vücudu zararlı maddelerden arındırıyor.

En Hizli yağ yakan nedir?

En sağlıklı ve doğal yağlardan biri olan hindistan cevizi yağı, yağ yakımınızı hızlandırır. Ceviz, fındık, badem gibi kuruyemişlerin kilo vermeye yardımcı olduğu bilinir. Metabolizmayı hızlandırarak vücuttaki yağ birikimini engelle

Yemeklere ve salatalara lezzet katmanın çok ötesinde faydalara sahip olan maydanoz, genel sağlığa sunduğu katkılarla dikkat çekiyor. Yüksek oranda C vitamini ve birçok mineral içeren bu bitki demir eksikliğine iyi geliyor, ödem atılmasına yardımcı oluyor, adet ağrılarını hafifletiyor ve yağ yakımını da hızlandırıyor!

Maydanoz limon kürü faydaları nelerdir? Neye iyi gelir?

Maydanoz limon kürü ile zayıflama planlarınız daha hızlı gerçekleşebilir. Maydanozun içinde bulunan vitaminler sayesinde, metabolizmanızı hızlandırıp kilo kaybedebilirsiniz.

-Maydanoz limon kürü karaciğer yağlanmasında da en doğal ilaç olacaktır.

-Sağlıksız beslenme koşullarından dolayı oluşan karaciğer yağlanmasını, düzenli şekilde maydanoz limon kürü ile ortadan kaldırabilirsiniz.

-Limon bağırsakları temizleyen en doğal ve etkili besindir. Maydanoz da antioksidan sebzelerdendir. İkisi bir araya geldiğinde idrar yolları ve diğer iltihaplanmalarda oldukça etkili çözüm olacaktır.

-Tansiyonu sürekli yüksek olan kişilere de önerilen maydanoz limon kürü, tansiyon düşürücü bir seçenek olarak aklınızda olmalı.

-Akciğer dostu olan maydanoz limon kürü, sigaradan dolayı sağlığını kaybetmek üzere olan akciğerleri temizlemektedir. Böylece daha rahat nefes alımı gerçekleşir.

-Düzenli olarak tüketilen maydanoz limon kürü kolesterol seviyesini en ideal noktaya getirir. Kalp ve damar hastalıklarının oluşma ihtimalini ortadan kaldırır.

-Baş ağrısı, kemik ve eklem ağrısı gibi durumlarda da etkili olan maydanoz limon kürü evinizde hazırlayabileceğiniz en doğal ağrı kesici olacaktır.

-Maydanoz limon kürü cilt bakımında da sizleri mutlu edecektir. Vücudunuzda biriken zararlı maddeleri attığı için, cildinizin daha rahat nefes almasını sağlar.

-Maydanoz limon kürü sivilce ve leke oluşumunu önler. Ayrıca cildinizin daha parlak ve canlı görünmesi de maydanoz limon kürü faydaları arasındadır.

-A, C ve K vitaminlerini barındıran maydanoz limon kürü bağışıklık sisteminizi güçlendireceği için sizi hastalıklardan korumaktadır. Kış hastalıklarından korunmak için iyi bir fikir olabilir.

Maydanoz limon kürü nasıl yapılır?

Diyet listelerinden eksik olmayan maydanoz ve limonun zayıflamaya olan katkıları tartışılmaz derecededir. Zayıflama ve cilt bakım konusunda etkilerini görmek için maydanoz limon kürü yapmak, evinizde oldukça kolay olacak. Pek çok doktor ve İbrahim Saraçoğlu maydanoz limon kürü ile daha sağlıklı olabileceğinizi vurgulamaktadır. Yapmanız gerekenler ise şu şekilde olmalı:

Bir demet temiz ve taze maydanozu, bir fincan limon suyu ve bir bardak su ile robottan geçirin. Pürüzsüz kıvam alana kadar robot içinde malzemeleri ezin. Yaklaşık bir iki dakika sonra maydanoz ve limon kürünüz sizlere şifa olmak amacıyla hazır olacaktır. Maydanoz ile limon sarımsak kürü de bir diğer seçeneğiniz olabilir. Aynı malzemeler içine bir diş sarımsak eklenerek yapılır ve doğal antibiyotik olduğu için sizi hastalıklardan da korumaktadır.

Hazırladığınız kürü dilediğiniz zaman diliminde içebilirsiniz.

SALATALIK DETOKSU

Salatalık kilo vermek isteyen herkes tarafından çok sık tüketilir. Salatalık metabolizmayı çok hızlı çalıştırarak sindirim sistemini düzenler. Salatalık detoksu ile kısa sürede kilo verebilirsiniz.

Salatalık detoksu yapılışı;

1 litre su.

5-10 yaprak taze nane.

1 adet limon.

1 adet salatalık.

Tüm malzemeler bir sürahinin içerisinde karıştırılır.

Salatalık detoksu buzdolabında gece boyunca bekletilir.

Kahvaltı yapmadan önce aç karnına içilir.

GREYFURT DETOKSU

Greyfurt meyvesi, zayıflamaya ve yağ yakmaya yardımcı meyvelerdendir. Greyfurt detoks suyu yemekten önce tüketilirse zayıflamaya daha fazla yardımcı olur.

Greyfurt detoksu yapılışı;

Yarım greyfurt.

Yarım salatalık veya küçük salatalık.

Yarım limon.

Bir adet limon.

2 litre su.

Greyfurtun yarısı kesilir ve dilimlenerek sürahinin içerisine atılır.

Ardından dilimlenen salatalıklarda sürahinin içine atılır.

2 litre su üzerine eklenir.

Limonun suyu tüm malzemelerin içine sıkılır.

Buzdolabından beklettikten sonra gün içerisinde tüketilir.

Detoks suyunun zararları nelerdir?

Aşırı tüketilen detoks suları zehirleyici olabilir. Detoks suları ile bağırsak temizleme yapılabilir.

Gereksiz düzeyde yapılan bağırsak temizleme detoksu, zaman içerisinde halsizliğe, su kaybına, kabızlık veya ishale, bağırsak tıkanmalarına hatta bağırsak delinmelerine neden olabilir.

Detoks sularını tüketirken aşırıya kaçmamak gerekir. Eğer bir sağlık probleminiz, kronik rahatsızlığınız ya da düzenli olarak kullandığınız ilaçlar varsa detoks sularından yararlanmadan önce doktorunuza danışmanız gerekir.