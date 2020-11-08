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Spor GMG Kastamonuspor'da Levent Eriş dönemi
Spor

GMG Kastamonuspor'da Levent Eriş dönemi

Yeniakit Publisher
2020-11-08 23:31:24 -
GMG Kastamonuspor'da Levent Eriş dönemi

KASTAMONU (AA) - Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden GMG Kastamonuspor'da teknik direktörlük görevine Levent Eriş getirildi.

Kırmızı-siyahlı kulüp, Ekrem Al ile 23 Ekim'de yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevi için Levent Eriş ile anlaştı.

İsmail Dikmenli Spor Tesisi'nde düzenlenen imza töreninde konuşan kulüp başkanı Enes Ege Aygün, Levent Eriş ile uzun vadede güzel işler yapacaklarına inandığını ifade etti.

İlk hedeflerinin bir sonraki sezonun adımlarını atmak olduğunu belirten Aygün, "İnşallah bu konuda Levent hocamız bize yardımcı olacak, güzel günlere beraber ilerleyeceğiz. Anlaşmamız şu an için sezon sonuna kadar. Dediğimiz gibi amacımız bir sonraki senenin yapılanması. Bundan dolayı hocamızla tekrar konuşacağız. Bir sezon daha uzatacağız." diye konuştu.

Teknik direktör Levent Eriş ise kırmızı-siyahlıların geride kalan sezonlarda play-off'lar yaşayan bir kulüp olduğunu, her gün çıtasını yükseltmeye çalıştığını söyledi.

Genç ve dinamik bir başkan ve yönetim kuruluyla tanışma fırsatı bulduğunu aktaran Eriş, şunları kaydetti:

"Geleceğe dönük planlamanın içinde üzerimize düşen tüm bilgi, birikimi en iyi şekilde aktarmaya çalışacağız. Kısa zamanda çok da güzel bir frekans yakaladık. Biz alabileceğimiz en yüksek puana değil, ortada bulunan 93 puanın hemen hemen hepsine talibiz. Bu konuda yakarışlara, ağlamalara, sızlamalara itibar eden bir grup değiliz. Hiçbir zaman teslimiyete ve kaderciliğe inanan bir kişiliğe sahip değilim. Biz en iyisini yapmak için mücadele vereceğiz. Hep beraber olmayı, biz demeyi, birlikte başarmayı çok arzuluyorum."

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