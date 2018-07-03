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Gmail kullananlar dikkat! E-postalarınız...

Yayınlanan bir raporda, Google’ın kişiselleştirilmiş reklamlar için artık Gmail’deki içerikleri üçüncü tarafın okumasına izin verdiği iddia edildi.

03 Temmuz 2018 Salı 12:50
Gmail kullananlar dikkat! E-postalarınız...

Wall Street Journal'un raporuna göre, Google, yazılım geliştiricilerinin alışveriş fiyatı karşılaştırmaları, seyahat planlayıcıları veya diğer araçlar sunan e-posta tabanlı hizmetlere kaydolmuş milyonlarca Gmail kullanıcısının gelen kutularını taramaya devam ediyor.

Google'ın Gmail programının bir parçası olan Vetted uygulama geliştiricilerine, yeni hizmetler veya uygulama özellikleri sunmak için bu e-postaları okumalarına izin veriyor. Normal olarak, e-postaların büyük bir kısmı bilgisayar yazılımı tarafından elektronik olarak taranıyor. Ancak bazı durumlarda insan çalışanlar okumayı gerçekleştirebiliyor.

Örneğin, pazarlamacıların ilgisini çeken veriler için e-posta gönderen bir firma olan Return Path, 2 milyondan fazla kişinin gelen kutularını tararken, 8 binden fazla e-posta çalışanlar tarafından okunuyor. Diğer pazarlama şirketleri ve uygulamacılar da Gmail e-postalarına erişebiliyorlar.

Raporda, 25'den fazla mevcut ve eski uygulama geliştiricisi ile veri şirketi çalışanlarıyla yapılan görüşmelere dayanarak, uygulamanın sektörde yaygınlaştığı tespit edildi.

Haziran 2017’de, Google o yıl içinde şirketin kullanıcı ayarlarına göre Reklam sunmaya başlayacağını duyurdu. Bu durum, tüketici Gmail hesaplarının hiçbir reklam kişiselleştirmesi için kullanılmayacağı veya taranmayacağı anlamına geliyordu.

 

Milliyet

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 12:50
  1. Gmail
  2. Google

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