GM Rüzgârı Ukrayna’da esiyor
Türkiye’nin en çok tercih edilen ilk üç akıllı telefon markasından biri olan General Mobile, Temmuz ayı itibarıyla Ukrayna’yı da ihracat ağına ekleyerek, Türkiye’nin ihracatına katma değer sağlıyor.30 Temmuz 2018 Pazartesi 11:11
General Mobile Yönetim Kurulu Başkanı Sebahattin Yaman, “Google ile olan stratejik iş birliğimizle geliştirdiğimiz son teknoloji ürünlerimizi ulaşılabilir fiyatlarla uluslararası arenada da tüketicilerimizle buluşturuyoruz. Bu anlamda, Ukrayna, Doğu Avrupa’da önemli pazarların başında geliyor. Bunun avantajlarından faydalanmak için Doğu Avrupa’da faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin arasına Ukrayna’yı da dahil ettik. Ukrayna’da ilk olarak, Ukrayna’nın en büyük GSM operatörlerinden Lifecell ile iş ortaklığı yaparak ürünlerimizi Lifecell’in tüm satış noktalarında tüketicilerimizle buluşturacağız” dedi.
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