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Kadın - Aile Glutensiz sağlıklı yaz helvası... Bade'nin Şekeri: Öyle bir değişik ki... 1 Gecede bekletip sabah hazırlanıyor
Kadın - Aile

Glutensiz sağlıklı yaz helvası... Bade'nin Şekeri: Öyle bir değişik ki... 1 Gecede bekletip sabah hazırlanıyor

Yeniakit Publisher
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Glutensiz sağlıklı yaz helvası... Bade'nin Şekeri: Öyle bir değişik ki... 1 Gecede bekletip sabah hazırlanıyor

Kışın kapıya dayanmasıyla birlikte, her sabah uyandığınızda şipşak yapabileceğiniz ve halk arasında "Bade'nin Şekeri" adıyla bilinen glutensiz, sağlıklı yaz helvası; lezzetiyle olduğu kadar sağlığa faydalarıyla da kapış kapış satılıyor. Rafine şeker tüketimini bırakmak veya azaltmak istiyorsanız, bu helva tam size göre! İşte işaret edilen helva...

Glutensiz Sağlıklı Yaz Helvası

Buzdolabında bir gece bekletilip tam kıvamını alan ve sabah soğuk servis edilen o özel helva lezzeti... Fark edenlerin vazgeçilmezi oluyor! Günün yorgunluğunu unutturan bu tarif, tatlı krizlerinize doğal bir çözüm sunarak rafine şeker tüketme ihtiyacınızı tamamen ortadan kaldırıyor

Glutensiz Sağlıklı Yaz Helvası

Hazırlık Süresi: 15 dk.

İçindekiler:

200 gr ceviz içi

200 gr hurma

10 çorba kaşığı tahin

3 çorba kaşığı ılık su

1 çay kaşığı vanilya özütü

3 silme çorba kaşığı kakao

içi için 3-4 çorba kaşığı ekstra çok iri kıyılmış ceviz içi

Yapılışı:

1-Tüm malzemeleri (iri kıyılmış cevizler dışında) mutfak robotunuzda macun kıvamına gelene dek çekin. İri kıyılmış cevizleri ekleyip karıştırın.

2-Pişirme kağıdına sarıp şekil verin.

3-Buzdolabında 1 gece bekletin. Dilimleyip sabah servis edin.

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