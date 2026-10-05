Glutensiz sağlıklı yaz helvası... Bade'nin Şekeri: Öyle bir değişik ki... 1 Gecede bekletip sabah hazırlanıyor
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Kışın kapıya dayanmasıyla birlikte, her sabah uyandığınızda şipşak yapabileceğiniz ve halk arasında "Bade'nin Şekeri" adıyla bilinen glutensiz, sağlıklı yaz helvası; lezzetiyle olduğu kadar sağlığa faydalarıyla da kapış kapış satılıyor. Rafine şeker tüketimini bırakmak veya azaltmak istiyorsanız, bu helva tam size göre! İşte işaret edilen helva...
Glutensiz Sağlıklı Yaz Helvası
Buzdolabında bir gece bekletilip tam kıvamını alan ve sabah soğuk servis edilen o özel helva lezzeti... Fark edenlerin vazgeçilmezi oluyor! Günün yorgunluğunu unutturan bu tarif, tatlı krizlerinize doğal bir çözüm sunarak rafine şeker tüketme ihtiyacınızı tamamen ortadan kaldırıyor
Glutensiz Sağlıklı Yaz Helvası
Hazırlık Süresi: 15 dk.
İçindekiler:
200 gr ceviz içi
200 gr hurma
10 çorba kaşığı tahin
3 çorba kaşığı ılık su
1 çay kaşığı vanilya özütü
3 silme çorba kaşığı kakao
içi için 3-4 çorba kaşığı ekstra çok iri kıyılmış ceviz içi
Yapılışı:
1-Tüm malzemeleri (iri kıyılmış cevizler dışında) mutfak robotunuzda macun kıvamına gelene dek çekin. İri kıyılmış cevizleri ekleyip karıştırın.
2-Pişirme kağıdına sarıp şekil verin.
3-Buzdolabında 1 gece bekletin. Dilimleyip sabah servis edin.
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