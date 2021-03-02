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Kadın - Aile Glütensiz kraker tarifi | Kuru fasulyeli kraker nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Glütensiz kraker tarifi | Kuru fasulyeli kraker nasıl yapılır?

Diyet kurabiye nasıl hazırlanır? Hafif bir kurabiye tarifi arıyorsanız; kuru fasulye ve labne ikilisinden damaklarınızı şenlendirecek bir tarif hazırlayabilirsiniz. Peki, kuru fasulye kurabiyesi nasıl yapılır? Kuru fasulye labne kolay kurabiye tarifi

Yeniakit Publisher
2021-03-02 21:09:00 -
Glütensiz kraker tarifi | Kuru fasulyeli kraker nasıl yapılır?

Kolay kurabiye tarifi | Glütensiz ve leziz bir tarif arıyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, glütensiz kurabile tarifi:

Glütensiz kraker tarifi

Malzemeler:

  • 1 su bardağı kuru fasulye
  • 1 yemek kaşığı labne
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • Çörekotu
  • Tuz

Kuru fasulyeli kraker nasıl yapılır?

Öncelikle kuru fasulyeyi bir gece önceden suya koyun.

Ertesi gün fasulyeyi haşlayın.

Haşladığınız fasulyeyi bir kaseye alın.

Karışıma tereyağı, labne, tuz ve arzu ettiğiniz baharatları ekleyip rondodan geçirin.

Kaşıkla karışıma şekil verip yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştirin.

Kurabiyelerin üzerine susam, çörek otu serpin.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kurabiyeleri kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun.

 

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