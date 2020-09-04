  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası
Spor

Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası

Anadolu Efes: 81 - Bahçeşehir Koleji: 77

Yeniakit Publisher
2020-09-04 23:26:26 -
Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası

Salon: Gloria Sports Arena

Hakemler: Erşan Kartal, Mehmet Karabilecen, Can Mavisu

Anadolu Efes: Beaubois 4, Singleton 3, Tolga Geçim 2, Erten Gazi 4, Sertaç Şanlı 2, Moerman 4, Buğrahan Tuncer 3, Micic 18, Anderson 3, Dunston 25, Simon 13

Bahçeşehir Koleji: Jones 14, İsmet Akpınar 13, Rıdvan Öncel 4, Green 24, Deniz Kılıçlı 2, Can Yıldızlı 7, Thomas Akyazılı, Owens 10, Aldridge 3, Erkan Yılmaz

1. Periyot: 21-23

Devre: 43-41

3. Periyot: 58-52

ANTALYA (AA) - Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası'nda Anadolu Efes, ikinci maçında Bahçeşehir Koleji'ni 81-77 yendi.

Antalya'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen turnuvadaki ilk maçında, dün Galatasaray Doğa Sigorta'yı 88-64 mağlup eden Anadolu Efes, 6 Eylül Pazar günü saat 19.00'da Ukrayna'nın Dnipro takımıyla karşılaşacak.

Organizasyonun 2 Eylül'deki açılış karşılaşmasında Dnipro'yu 97-70 yenen Bahçeşehir Koleji de aynı gün saat 16.00'da Galatasaray Doğa Sigorta'ya karşı mücadele verecek.

İlk ayağı 6 Eylül'de sona erecek turnuva kapsamında 8 Eylül Salı günü başlayacak ikinci hazırlık organizasyonu ise 13 Eylül Pazar günü tamamlanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şimdi onlar düşünsün! Türkiye'den S-400 bombası
Gündem

Şimdi onlar düşünsün! Türkiye'den S-400 bombası

Türkiye, Doğu Akdeniz'de haklarını gasp etmeye çalışan Yunanistan ve destekçisi AB ülkelerine karşı 6 maddelik bir plan hazırladı. KKTC'de v..
Babacan'ın partisinden büyük rezillik! Peygamberimize hakarete böyle sahip çıktılar
Siyaset

Babacan'ın partisinden büyük rezillik! Peygamberimize hakarete böyle sahip çıktılar

Ali Babacan’ın kurduğu Deva Partisi’nin Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Karakullukçu, kainatın efendisi Hz. Muhammed Mustafa’ya (s.a.v.) h..
İran'da 'Ne mutlu Türküm diyene' sloganları
Spor

İran'da 'Ne mutlu Türküm diyene' sloganları

Traktör Sazi, İran Hazfi Kupası finalinde İstiklal'i 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı