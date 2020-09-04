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Spor Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası
Spor

Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası

Galatasaray Doğa Sigorta: 91 - Dnipro: 73

Yeniakit Publisher
2020-09-04 19:50:53 -
Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası

Salon: Gloria Sports Arena

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Sinan İşgüder, Hüseyin Çelik

Galatasaray Doğa Sigorta: Hamilton 5, Alperen Baytok, Hunter 15, Macon 17, Barış Ermiş 2, Yiğit Arslan 14, Motum 19, Berke Atar 12, Ayberk Olmaz 5, Enes Alaybeyoğlu, Saadettin Donat 2

Dnipro: Kolomoisky 3, Dugat 11, Korniyenko 7, Natyazhko 5, Tymofeienko 12, Bondarchuk 7, Terrell 19, Zakurdaiev 3, Gliebov 6

1. Periyot: 29-15

Devre: 43-39

3. Periyot: 71-58


ANTALYA (AA) - Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası'nda Galatasaray Doğa Sigorta, Ukrayna'nın Dnipro takımını 91-73 yendi.

Antalya'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen turnuvada günün ikinci maçında Anadolu Efes ile Bahçeşehir Koleji, saat 20.30'da karşılaşacak.

İlk ayağı 6 Eylül'de sona erecek turnuva kapsamında 8 Eylül'de başlayacak ikinci hazırlık organizasyonu ise 13 Eylül'de tamamlanacak.

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