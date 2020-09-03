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Spor Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası
Spor

Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası

Anadolu Efes: 88 - Galatasaray Doğa Sigorta: 64

Yeniakit Publisher
2020-09-03 22:57:05 -
Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası

Salon: Gloria Sports Arena

Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Sinan İşgüder, Hüseyin Çelik

Anadolu Efes: Beaubois 9, Singleton 6, Doğuş Balbay 7, Tolga Geçim 4, Erten Gazi 3, Sertaç Şanlı 2, Moerman 9, Pleiss 12, Micic 13, Anderson 5, Dunston 12, Simon 6

Galatasaray Doğa Sigorta: Hamilton 8, Alperen Baytok 3, Hunter 5, Macon 12, Yiğit Arslan, Eray Aydoğan 4, Motum 5, Berke Atar 10, Ayberk Olmaz 15, Göksenin Köksal, Saadettin Donat 2

1. Periyot: 24-17

Devre: 40-39

3. Periyot: 56-46


ANTALYA (AA) - Gloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası'nda Anadolu Efes, Galatasaray Doğa Sigorta'yı 88-64 yendi.

Antalya'da bu yıl dördüncüsü düzenlenen turnuvaya, yarın Galatasaray Doğa Sigorta-Dnipro ve Anadolu Efes-Bahçeşehir Koleji karşılaşmalarıyla devam edilecek.

İlk ayağı 6 Eylül'de sona erecek turnuva kapsamında 8 Eylül'de başlayacak ikinci hazırlık organizasyonu ise 13 Eylül'de tamamlanacak.

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