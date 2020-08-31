"Global Satellite and Space Show" dijital ortamda gerçekleştirilecek

ANKARA (AA) - Türksat'ın desteğiyle bu yıl 5'inci kez düzenlenecek uluslararası uydu, yayın ve teknoloji etkinliği "Global Satellite ve Space Show", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla dijital ortama taşındı.

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 1-2 Eylül'de gerçekleştirilecek etkinlik, uydu ve yayıncılık sektöründe yer alan ulusal ve uluslararası firmaları, savunma, havacılık, nakliye ve lojistik, telekomünikasyon ve mobilite sektöründen son kullanıcıları bir araya getirecek.



Uydu sektörünün geleceğine dair yatırım planlarının değerlendirileceği etkinlikte, Türksat Genel Müdürü Cenk Şen "Uydu Operatörleri İçin Tarihi Fırsatlar" ile "Rus Uzay Endüstrisi: İşbirliği İçin Öncelikler, Perspektifler ve Fırsatlar", Türksat Genel Müdür Yardımcısı Hasan Hüseyin Ertok "Ulusal Güvenlik İçin Uzay ve Uydu Teknolojileri" ile "Türksat 5A ve Fırsatlar", Türksat Uydu Hizmetleri Kurumsal Çözümler Direktörü Süleyman Kuzu "Teleport ve Büyük Datanın Yakın Geleceği", Türksat Ar-Ge ve Uydu Tasarım Direktörü Tayfun Dar da "Türksat Model Uydu Yarışması ve Teknofest" başlıklı webinarlarda konuşma yapacaklar.



Türksat'ın iletişim desteği vereceği etkinlik, Türksat Tanıtım, Kablo İnfo ve Türksat Youtube kanallarından canlı yayınlanacak.