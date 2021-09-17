  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Glasner'dan Fenerbahçe maçı sonrası açıklama
Spor

Glasner'dan Fenerbahçe maçı sonrası açıklama

Frankfurt Teknik Direktörü Oliver Glasner, Fenerbahçe ile 1-1 berabera kaldıkları maç sonrası yaptığı açıklamada ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-09-17 03:37:00 -
Glasner'dan Fenerbahçe maçı sonrası açıklama

Fenerbahçe'nin golü hak ettiğini kaydeden Glasner, "Başlangıçta problemler yaşadık ve Fenerbahçe öne geçmeyi hak etti. Ancak taraftarları arkamıza aldık ve savaştık, takımımız hak ettiği beraberliği yakaladı." dedi.

2. yarıda istedikleri gibi oynayamadıklarını ancak beraberliğin adil olduğunu belirten Avusturyalı hoca, "Oyunculara maçın içine girme şansı buldukları için iltifat etmem gerekiyor. Lammers golde bir forvetin olması gereken yerdeydi, onun için mutluyum. Devreden sonra onları kalemizden uzak tutabildik ancak hücumda yine problem yaşadık. Topu geri kazanmak için de koşmak zorundayız. Gerçek bir Avrupa arenası savaşıydı ve beraberlik adil sonuç. Yapacak çok işimiz var, bu maç bizim dönüşe başladığımız maç olabilir." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay