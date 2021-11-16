  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya GKRY'deki taksiciler, yönetime patladı
Dünya

GKRY'deki taksiciler, yönetime patladı

Rum taksiciler KKTC'den yakıt almalarını engelleyen Rum yönetimini protesto etti.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 16:07:00 -
GKRY'deki taksiciler, yönetime patladı

Kıbrıs Rum kesiminde taksiciler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) akaryakıt almalarını engellemek isteyen Rum yönetimini protesto için greve gitti.

Rum basınında yer alan habere göre, taksiciler, geçiş kapılarında gümrük görevlilerinin yakıtı KKTC'den alıp almadıklarını kontrol etmeleri nedeniyle grev başlattı.

Taksicilerin açıklamasında, Rum Maliye Bakanlığının bir yetkilisinin, taksicilere tehditkar ve insafsızca davrandığı belirtildi.

Protesto sebebiyle Lefkoşa'nın Rum kesiminde kalan bölümünde araç kuyrukları oluştu.

Rum taksiciler, 13 Kasım'da KKTC'ye geçişlerde benzin alıp almadıklarının kontrol edilmesini protesto ederek Rum kesimindeki Metehan Sınır Kapısı'na giden yolu birkaç saatliğine kapatmıştı.

Aynı gün, Rum gümrük görevlilerinin KKTC'ye geçiş yapacak araçların yakıt göstergelerini kontrol etmesi sonrası taksiciler protesto kararı almıştı.

Lefkoşa Rum Şehir Taksicileri Birliği, gümrük memurlarının "Kuzeyden yakıt alırsanız araçlarınıza el koyacağız" tehdidine karşı süresiz greve gidecekleri açıklaması yapmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Polonya, Belarus sınırına gazetecilerin girmesine izin verecek
Dünya

Polonya, Belarus sınırına gazetecilerin girmesine izin verecek

Polonya'da Belarus sınırına gazetecilerin belirli koşullarda giriş yapmalarına olanak sağlayan yasa tasarısı kabul edildi.
Muş Alparslan Üniversitesi akademik kadro alacak
Ekonomi

Muş Alparslan Üniversitesi akademik kadro alacak

Muş Alparslan Üniversitesi unvanı, derecesi ve nitelikleri ilanla belirtilen kadrolara; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddele..
Bilim Kurulu Üyesi’nden BioNTech’te 4. doz açıklaması:
Sağlık

Bilim Kurulu Üyesi’nden BioNTech’te 4. doz açıklaması: "Karar vereceğiz"

Pandemiyle mücadelede vaka ve ölüm sayıları yüksekliğini korurken uzmanlar her fırsatta aşı, maske ve mesafenin önemine dikkat çekiyor...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay