  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Teknoloji Gizlice sızan casus yazılım Galaxy’leri izliyor
Teknoloji

Gizlice sızan casus yazılım Galaxy’leri izliyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Gizlice sızan casus yazılım Galaxy’leri izliyor

Türkiye’de Samsung Galaxy kullanıcılarını hedef alan LANDFALL casus yazılımı, mikrofon ve kameraları üzerinden özel verileri çalıyor.

Türkiye'yi hedef alan yeni bir siber casusluk saldırısı, Samsung Galaxy cihazlarının güvenliğini tehdit ediyor. Palo Alto Networks’ün Tehdit Araştırma Merkezi (Unit 42) tarafından yayımlanan rapora göre, "LANDFALL" adlı casus yazılım, kullanıcıların telefonlarına sızarak mikrofon ve kameralarına erişim sağlıyor. Bu durum, kullanıcıların özel verilerinin tehlikeye girmesine yol açıyor.

LANDFALL CASUS YAZILIMININ ÖZELLİKLERİ

LANDFALL, Türkiye, Fas, İran ve Irak'taki kullanıcıları hedef alarak, Samsung'un Galaxy S22, S23, S24, Z Fold4 ve Z Flip4 modellerine sızmayı başardı. Casus yazılım, cihazlardaki güvenlik açıklarını kullanarak yaklaşık bir yıl boyunca tespit edilmeden aktif kaldı. Uzmanlar, bu yazılımın mikrofon ve kameraya uzaktan erişim sağlama yeteneğinin yanı sıra konum bilgisi, mesajlar, çağrı kayıtları, fotoğraf ve video gibi kişisel verileri toplama kabiliyetine sahip olduğunu belirtiyor.

LANDFALL, kullanıcıların WhatsApp üzerinden gönderilmiş gibi görünen sahte DNG formatındaki fotoğraf dosyaları aracılığıyla bulaşmakta. Araştırmacılar, bu yöntemin Ağustos 2025'te Apple ve WhatsApp platformlarında ortaya çıkan "sıfır gün" açıklarına benzerlik taşıdığını ifade ediyor.

USOM’UN TESPİTİ VE TEHDİT SEVİYESİ

Türkiye’nin Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), LANDFALL yazılımının kullandığı komuta-kontrol (C2) altyapısını Mayıs 2025'te tespit ederek, bu zararlı bağlantıları listesine dahil etti. USOM, bu altyapıyı "en kritik tehdit seviyesi (10/10)" olarak sınıflandırdı ve saldırının arkasında ileri düzey bir siber casusluk grubunun (APT) olduğunu duyurdu. Tespit edilen zararlı IP adresleri ve alan adlarından bazıları arasında brightvideodesigns.com ve healthyeatingontherun.com gibi siteler bulunuyor.

SAMSUNG’UN ÖNLEMLERİ

Palo Alto Networks’ün analizine göre, LANDFALL yazılımı, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli "Stealth Falcon" adlı siber casusluk grubu ile benzer bir altyapı kullanıyor. Bu grup, daha önce Orta Doğu ülkelerinde devlet destekli siber operasyonlarla dikkat çekmişti. Samsung, LANDFALL’ın istismar ettiği güvenlik açığını Eylül 2025’te yayımladığı bir güncellemeyle kapattı. Ancak, bu tarihe kadar Türkiye dahil birçok ülkede binlerce cihazın hedef alındığı tahmin ediliyor.

Uzmanlardan, "hacker", "emniyet güçleri" ve "tetikçi" kılığında şantaj uyarısı!
Uzmanlardan, “hacker”, “emniyet güçleri” ve “tetikçi” kılığında şantaj uyarısı!

Gündem

Uzmanlardan, “hacker”, “emniyet güçleri” ve “tetikçi” kılığında şantaj uyarısı!

Hackerlar o bankanın bilgilerine sızdı: Milyonlarca müşteri tehlikede
Hackerlar o bankanın bilgilerine sızdı: Milyonlarca müşteri tehlikede

Ekonomi

Hackerlar o bankanın bilgilerine sızdı: Milyonlarca müşteri tehlikede

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Saddam Hüseyin'i idam eden komitenin baş yargıcına suikast!
Dünya

Saddam Hüseyin'i idam eden komitenin baş yargıcına suikast!

Saddam Hüseyin'in idam cezasını infaz eden komitenin baş yargıcı Münir Haddad, bu sabah Bağdat'ta uğradığı suikast girişiminden yara almadan..
Hareketli saatler yaşanıyor! "Askeri unsurları vurduk"
Dünya

Hareketli saatler yaşanıyor! "Askeri unsurları vurduk"

Rusya'dan yapılan açıklamada "Kiev'in terör eylemlerine karşı Ukrayna'daki askeri unsurları vurduk" ifadeleri kullanıldı.

Şaşırtan karar: Taziye yemeği vermek yasaklandı!
Gündem

Şaşırtan karar: Taziye yemeği vermek yasaklandı!

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Belediye Meclisi, vatandaşların maddi yükünü hafifletmek amacıyla taziye evlerinde yemek verilmesini yasakladı. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23