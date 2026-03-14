Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği alev alev: İşgalciye kaçacak yer yok!

Irak hükümet yetkililerine dayandırılan bilgilere göre, Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği yerleşkesi içinde yer alan stratejik helikopter pistine tam isabet bir füze saldırısı düzenlendi.

Helikopter pisti vuruldu, alevler yükseldi

Saldırının hemen ardından yerleşke içinde büyük bir yangın çıktığı bildirildi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, ABD’nin dünyadaki en büyük diplomatik misyonlarından biri olarak bilinen kaleden yoğun dumanların ve alevlerin yükseldiği görüldü.

İşgalci panikte, açıklama yapamadı

Daha önce de defalarca füze ve İHA saldırılarına hedef olan büyükelçilik yerleşkesindeki bu son patlama, işgalci güçler arasında büyük paniğe yol açtı. Saldırının ardından saatler geçmesine rağmen ABD Bağdat Büyükelçiliği’nden konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmemesi, "işgalci sessizliğe büründü" yorumlarını da beraberinde getirdi.

Bölge halkı emperyalizme direniyor

ABD’nin Ortadoğu’daki askeri varlığına ev sahipliği yapan noktaların birer birer hedef alınması, emperyalist gücün bölgedeki hakimiyetinin ne denli sarsıldığını bir kez daha kanıtladı. Irak halkı ve bölge direniş unsurları, işgalci ABD’nin topraklarını terk etmesi yönündeki kararlılığını bu tür operasyonlarla bir kez daha dünyaya ilan ediyor.