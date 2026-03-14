Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği alev alev: İşgalciye kaçacak yer yok!

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Bölgeyi kana bulayan emperyalist güç ABD, Irak’ta bir kez daha direnişin hedefi oldu. İran’ın bölgedeki ABD üslerine ve siyonist destekçilerine yönelik başlattığı misilleme harekâtı devam ederken, bu kez başkent Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği füze darbeleriyle sarsıldı.

Irak hükümet yetkililerine dayandırılan bilgilere göre, Bağdat’taki ABD Büyükelçiliği yerleşkesi içinde yer alan stratejik helikopter pistine tam isabet bir füze saldırısı düzenlendi.

Helikopter pisti vuruldu, alevler yükseldi

 Saldırının hemen ardından yerleşke içinde büyük bir yangın çıktığı bildirildi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, ABD’nin dünyadaki en büyük diplomatik misyonlarından biri olarak bilinen kaleden yoğun dumanların ve alevlerin yükseldiği görüldü.

İşgalci panikte, açıklama yapamadı

Daha önce de defalarca füze ve İHA saldırılarına hedef olan büyükelçilik yerleşkesindeki bu son patlama, işgalci güçler arasında büyük paniğe yol açtı. Saldırının ardından saatler geçmesine rağmen ABD Bağdat Büyükelçiliği’nden konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmemesi, "işgalci sessizliğe büründü" yorumlarını da beraberinde getirdi.

Bölge halkı emperyalizme direniyor

ABD’nin Ortadoğu’daki askeri varlığına ev sahipliği yapan noktaların birer birer hedef alınması, emperyalist gücün bölgedeki hakimiyetinin ne denli sarsıldığını bir kez daha kanıtladı. Irak halkı ve bölge direniş unsurları, işgalci ABD’nin topraklarını terk etmesi yönündeki kararlılığını bu tür operasyonlarla bir kez daha dünyaya ilan ediyor.

Gazze

Bu da bir oyun İsrail ile Amerika'nın İngiltere'nin bir oyunu inandırıcı yapmaya çalışıyor dünya kamuoyunu inandırmaya çalışıyorlar Bağdat'a saldırıyor Türkiye'ye saldırıyor bir yokluyor Türkiye Türkiye'ye tepki verince birden şey yaptılar oyunlar bozulacak diye bırakdılar döndüler başka ülkelerdeki Amerikan üsleri çünkü ciddi dünyaya görüntü vermeye inandırmaya çalışıyorlar neden İran'ın 92 milyon nüfusu var niye karı hareket yapmıyor İsrail'e yapabilir İran köklü bir şehir 3.500 yıllık geçmişi var Türk devletlerinin başına bela olduğu Selçukluların başına bela oldu Osmanlıların başına bela oldu Maksat İran'dan bir parça almak Lübnan işgal etmek Çünkü Suriye'yi alamıyorlar Türkiye işgal etti Suriye'yi savaş Amik Ovası'nda olacak oyun bu zaten Türkiye'ye çevrilediler Tayyip Erdoğan'ın Allah razı olsun uçaklarımızı Yaptı tanklarımızı Yaptı füzelerimizi Yaptı hazırlık yapıyoruz biz biliyoruz Tayyip Erdoğan demedi mi oyununuzu öte oynayın demedi mi uyanın müslümanlar
