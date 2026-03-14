14 Mart 2026: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN:







(١٤٧) وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ اِلَّٓا اَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَاِسْرَافَنَا فٖٓي اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرٖينَ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla



(147) Onların sözü şunu demekten ibaretti: “Rabbimiz! Günahlarımızdan ve işimizdeki aşırılıklardan ötürü bizi bağışla, sebatımızı arttır, kâfir topluluğa karşı bize yardım et!”



(Mü'min Suresi, 40/147) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



TEFSİRİ:



Bu âyetlerde de yine Uhud Savaşı’nda “Abdullah b. Übey’e gidelim de müşriklerin başkanı Ebû Süfyân’dan bizim için eman dilesin” diyen müslüman veya münafıklara bir târiz ve bir sitem vardır. Çünkü bunlar bu sıkıntılı anda böyle söylerken geçmiş peygamberlerin yanında bulunan Allah erleri başlarına gelenlerin bir hikmeti bulunduğunu veya kendilerinde var olan bir kusurdan, bir hatadan yahut aldıkları emri ve görevi gerektiği gibi yerine getiremediklerinden dolayı cezalandırıldıklarını düşünerek, “Rabbimiz günahlarımızdan ve işimizdeki taşkınlığımızdan ötürü bizi bağışla!” diye dua etmişler, sonra da kâfirlere karşı yüce Allah’tan sabır ve zafer dilemişlerdi.

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 1 Sayfa: 686-687





ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)



“Kişinin çoluk çocuğuna yaptığı harcamalar da sadakadır.”



Kaynak: Buhârî, İman: 53; Müslim, Zekat: 69





