  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Teşkilat dizisinde ses getirecek bölüm! Reytingler patlayacak: Karargâhta kritik kararlar alınıyor İran Devrim Muhafızları Türkiye kararını dünyaya duyurdu: Saldırı... Fransa Cumhurbaşkanı Macron açıkladı: Lübnan'ın kaosa sürüklenmesini engellemek için her şey yapılmalı Kavurma, bal ve kuru dut bir arada! Bingöl’ün ezber bozan 'Zervet Böreği' lezzeti Bakmadan plan yapmayın! Bayramda havalar nasıl olacak Tüketicilere saç baş yoldurttu: İşte en çok şikayet edilen ürünler! Hypericum perforatum: Yanık ve yaraların bir numaralı bitkisi! Yol kenarında dahi yetişiyor
Kadın - Aile
12
Yeniakit Publisher
Özellikle akne tedavilerinde bunu yapmayın! Cildinizi düzelteyim derken psikolojinizden olmayın...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Özellikle akne tedavilerinde bunu yapmayın! Cildinizi düzelteyim derken psikolojinizden olmayın...

Uzman Psikolog yapılması gerekenleri tek tek sıralarken, bu ayrıntıları not etmekte yarar var...

#1
Uzman Psikolog Dilruba Işın, akne tedavilerinde kullanılan ilaçların özellikle psikolojik rahatsızlık geçmişi bulunan kişilerde bu ilaçların duygu durumunu olumsuz etkileyebileceğini belirterek, tedavi sürecinde hekimle iş birliğinin önemine dikkat çekti.

#2
İnsanlar aknelerinden kurtulmak için çeşitli ilaçlara başvuruyor. Özellikle ağızdan kullanılan akne ilaçları, cilt sorunlarının giderilmesinde etkili bir tedavi yöntemi olarak tercih ediliyor.

#3
Ancak bu ilaçların bazı durumlarda insan psikolojisini de etkileyebiliyor. Bazı araştırmalar bu ilaçların depresyon, anksiyete, duygu durum değişiklikleri ya da kendine zarar verme eğilimi gibi psikolojik sorunları tetikleyebileceğini ileri sürerken, bazı çalışmalar ise ilaçların psikiyatrik bir yan etkisinin bulunmadığını gösteriyor.

#4
Bu nedenle tedavi sürecinde bireylerin psikolojik geçmişinin değerlendirilmesinin önem taşıyor.

#5
Özellikle daha önce depresyon, kaygı bozukluğu ya da farklı bir psikiyatrik rahatsızlık öyküsü bulunan kişilerin ilaç kullanımı öncesinde bu durumları hekimleriyle paylaşması gerekiyor.

#6
Tedavi sürecinde ortaya çıkabilecek duygu durum değişikliklerinin de yakından takip edilmesi öneriliyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uzman Psikolog Dilruba Işın, oral akne ilaçlarının psikolojik etkileriyle ilgili bilimsel çalışmaların farklı sonuçlar ortaya koyduğunu belirterek, "Bazı araştırmalar bu ilaçların depresyon, anksiyete ya da duygu durum bozukluklarını tetikleyebileceğini söylerken bazı çalışmalar ise psikiyatrik bir yan etki bulunmadığını ortaya koyuyor" dedi.

#7
Bu nedenle ilaç kullanımında bireysel değerlendirme yapılması gerektiğini vurgulayan Işın, "Eğer bir kişiye ağızdan kullanılan akne ilacı öneriliyorsa mutlaka psikiyatrik öyküsüne bakılmalı. Kişinin güncel olarak depresyon, anksiyete ya da duygu durum bozukluğu gibi bir problemi olup olmadığı değerlendirilmelidir. Bu değerlendirmeden sonra ilaç kullanımına başlanması daha sağlıklı olacaktır" diye konuştu.

#8
Dilruba Işın, kişide herhangi bir psikiyatrik hastalığa yatkınlığını değerlendirip bu şekilde ilaç kullanılması gerektiğini söyleyerek, "Burada bu tür ilaçları kullanan kişilerin bireysel olarak değerlendirilmeli eğer hekimleri tarafından oral kullanılan akne ilaçlarının önerildiği hastalar varsa bu hastanın psikiyatrik öyküsüne bakmak gerekiyor. Güncel olarak yaşadığı herhangi bir depresyon, anksiyete, duygu durum bozukluğu, mod bozuklukları ya da herhangi bir psikiyatrik hastalığa yatkınlığı var mı bunlar değerlendirilmeli zaten sonrasında ilaç kullanımına başlanılabilir. Ben de kendi klinik çalışmalarımda bu ilaç grubunu kullanan danışanlara özellikle hekimle iş birliği yapmalarını öneriyorum. Bu noktada ilaç süreci boyunca bireyde duygu durum bozukluğu, mod düşüklüğü ya da karamsarlık açığa çıkarsa bunu da mutlaka hekimlerine bildirmeliler.

#9
Tüm bunlara ek olarak söylenilenleri kenara bırakırsak bir de pozitif yan etkileri olduğunu söyleyen çalışmalar var" dedi.

#10
Işın, uzman kontrolünün önemine vurgu yaparak, "Akne problemi yaşayan bireylerde kaygı bozukluğu, depresyon, sosyal fobi, düşük özgüven gözükebilir ama akne tedavisi sonrasındaysa bu semptomlarda ciddi bir düzelme açığa çıktığını vurguluyor. Bu yüzden oral kullanılan akne ilaçları hem böyle daha dikkatli kullanılması gereken bir yerdeyken, kullanıldıktan sonra da olumlu yan etkilere de sahip. Bir psikolojik rahatsızlık geçmişiniz varsa ya da ailenizde böyle bir öykü varsa lütfen bunu hekiminize bildirin ki ona göre bir tedavi planı uygulasın. Ben de klinik çalışmalarımda bu konuyu çok önemsiyorum. Kişinin geçmişinde psikolojik rahatsızlık öyküsü varsa ilaç kullanımı olumsuz etkileyebilir ve tetikleyici bir faktör olabilir.

#11
Her şey yolunda giderken, bir iyileşme gösterirken bu ilaçla birlikte bir tetiklenme yaşayabilir. Bu yüzden kendileri açısından da farkında olmaları gerekiyor. Hekimler belki depresyon, anksiyete, duygu durum bozuklukları gibi konularda hastalarını bilinçlendirirken bu etkilerin de çok daha düşük yaşanabileceğini de yanı sıra eklemeliler. Cildimizi düzeltmek tabi çok önemli özellikle popüler medya tarafından yöneltilen bir şeydir. Pürüzsüz, parlak ciltler olarak da çok fazla vurgulanıyor. Bu tedaviye başlanmadan önce kendilerini zaten kötü de hissedebiliyorlar. Bu kötü hissedişin sonucunda bir tedaviye başlanıyor ve bu tedaviyi ve etkilerini kapsamlıca bilmek hem psikolojilerini korumaya hem de ciltlerini düzeltir diye düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23