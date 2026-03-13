  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Erdoğan'dan İlber Ortaylı mesajı Evlenecek gençlere 500 bin lira destek: Çeyiz yardımı için başvurular başladı Siyonistlerin kabusu geri döndü! İran'dan işgal topraklarına füze yağmuru! Özlem Çerçioğlu, CHP’lileri itfaiye araçlarıyla kovaladı Milli gururumuz HÜRJET Akdeniz’i titretti! Ses duvarını aşan şanlı uçuş! İmamoğlu'na destek şovunda skandal itiraf! "Namussuzlarla birlikte yol yürüyoruz!" ‘CHP ile ittifakı biz kapatmadık’ Ali Babacan hala ders alamamış İran’ı bitirdiğini iddia eden Trump’a Pezeşkiyan’dan voltalı yanıt! İran Cumhurbaşkanı, tek başına sokağa çıkarak halkıyla kucaklaştı Mescid-i Aksa’yı kapattığına pişman oldu Caddeler doldu taştı Siyonistlerden havadan bildiri yağmuru! Üzerinde bakın ne yazıyor!
Gündem Ahmet Özer hakkında karar verildi
Gündem

Ahmet Özer hakkında karar verildi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ahmet Özer hakkında karar verildi

CHP'li Ahmet Özer'in Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına ilişkin görülen davada karar çıktı.

İstanbul 9. İdare Mahkemesinin 6 Şubat'ta verdiği kararda, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Özer hakkında "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildiği hatırlatıldı.

Kararda, Ahmet Özer'in söz konusu işlemin hukuka aykırı olduğu iddiasıyla İstanbul 9. İdare Mahkemesi'nde dava açarak görevden uzaklaştırma kararının iptalini talep ettiği belirtildi.

Davanın reddine hükmedilen idare mahkemesinin kararında, Esenyurt Belediye Başkan Vekilliğine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un görevlendirilmesine dair işlemde hukuka aykırılığın bulunmadığını kaydedildi.

 

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ahmet Özer hakkında "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklama kararı verilmişti.

Bu süreçte İçişleri Bakanlığı tarafından Özer görevden uzaklaştırılmış ve Esenyurt Belediye Başkan Vekilliğine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy görevlendirilmişti.

Özer ise söz konusu işlemin hukuka aykırı olduğu iddiasıyla İstanbul 9. İdare Mahkemesi'nde dava açarak görevden uzaklaştırma kararının iptalini talep etmişti.

Davayı 23 Ocak'ta karara bağlayan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Özer'in "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetmişti.

Ahmet Özer davasında sıcak gelişme! Terör örgütü üyeliği tescillendi!
CHP İçişleri Bakanlığına başvurdu: Ahmet Özer görevine iade edilsin!
1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23