CHP’li belediyelere eğitim olarak verilmeli Şehir uyurken ekipler sahada

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele ilçesi Aydınkent Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi’nde tretuvar tamiratı çalışmaları gece saatlerinde tamamlanarak vatandaşların kullanımına sundu. Yaya güvenliğini artırmak ve konforlu ulaşımı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çalışma kısa sürede sonuçlandırıldı. İzmit ilçesi İnönü Caddesi üzerinde yerinden çıkan demir delinatörlerin montajı yeniden yapılarak trafik güvenliği sağlandı. Yeşilova Mahallesi Gündoğdu Caddesi’nde ise mazgal temizliği çalışması gerçekleştirilerek yağmur suyu hatlarının sağlıklı şekilde çalışması güvence altına alındı. Ayrıca Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Bulvarı’nda asfalt yama çalışması tamamlanarak sürüş konforu artırıldı.

Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi Vatan Caddesi’nde asfalt yama serim çalışması tamamlandı. Yol yüzeyindeki deformasyonlar giderilerek güvenli ve konforlu ulaşım sağlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların günlük yaşamının aksamaması için birçok çalışmayı gece saatlerinde gerçekleştiriyor. Büyükşehir yetkilileri; daha güvenli yollar, daha konforlu kaldırımlar ve daha sağlam altyapı için çalışmaların planlı ve programlı şekilde devam edeceğini bildirdi.