Tüketicilere saç baş yoldurttu: İşte en çok şikayet edilen ürünler!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

CİMER verilerine göre, tüketicilerin hakkında en fazla şikayet ettiği ürünler Ayakkabı ve giyim ürünleri oldu.

Tüketiciler; CİMER, e-Devlet, e-posta, yazılı başvuru gibi yöntemlerle pek çok konudaki şikayetlerini Ticaret Bakanlığı'na ulaştırıyor. Bu kapsamda, geçen yıl bakanlığa ayıplı mal ve hizmetler, mesafeli sözleşmeler, ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar, garanti belgesi, satış sonrası hizmetler ve abonelik sözleşmeleri gibi konularda 223 bin 101 tüketici şikayeti başvurusu yapıldı.

BAŞVURULARIN 849 BİNİ KARARA BAĞLANDI Tüketici hakem heyetlerine ise 907 bin 515 başvuru gelirken bunlardan 849 bin 143'ü karara bağlandı. Uyuşmazlığa konu ürünlerin değeri 12,4 milyar lira oldu.

EN ÇOK ŞİKAYET AYAKKABI, KIYAFET VE TEKSTİL ÜRÜNLERİNE Yapılan başvurulara ürün ve hizmet bazında bakıldığında, en çok ayakkabı, kıyafet ve tekstil ürünlerine yönelik şikayette bulunulduğu görüldü. Söz konusu ürüne yönelik yapılan başvurular, toplam şikayetlerin yaklaşık yüzde 19,6'sını oluşturdu.

FİRMALARA 2025'TE 1,7 MİLYAR TL CEZA KESİLDİ Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatına bağlı ekipler denetim faaliyetlerini geçen yıl da hız kesmeden sürdürdü. Bu kapsamda, mesafeli sözleşmeler, abonelik sözleşmeleri, devre tatil, paket tur, garanti belgesi ve satış sonrası hizmetler gibi tüketicilerin taraf olduğu sözleşme ve uygulamalar konusunda vatandaşların ekonomik menfaatlerini olumsuz yönde etkileyen firmalara yönelik denetimler sonucu yaklaşık 1,7 milyar lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

GÜNDE BİN ÇAĞRI CEVAPLANIYOR Bakanlığın 'Alo 175 Tüketici Danışma Hattı' da vatandaşların karşılaştıkları sorunlara çözüm yollarının sunulduğu ve uyuşmazlıklarının giderilmesi amacıyla başvuruların ilgili mercilere yönlendirildiği çağrı merkezi uygulaması olarak hizmet veriyor. Bu uygulamayla tüketicilerin kendilerine yönelik işlemler ve uygulamalardan doğabilecek tüm uyuşmazlıklarda haklarını çekinmeden arayabilmeleri amaçlanıyor. Günlük ortalama bin başvurunun cevaplandığı çağrı merkezinde, 2025'te 471 bin 393, bu yıl şubat ayı itibarıyla da 70 bin 931 çağrıya cevap verildi.

"TÜKETİCİLERİMİZ DİKKATLİ OLSUN" Öte yandan bakanlık yetkilileri, tüketicileri ürün satın alırken dikkatli olmaları konusunda uyardı. Buna göre tatil sektöründe vatandaşların sıklıkla karşılaştığı sorunların başında, ücretsiz tatil kazanıldığı vaadiyle tatil tesislerine davet edilerek, burada yapılan pazarlama faaliyetleri sonucu sözleşme imzalamaya ikna edilmeleri geliyor. Bu yönde davet alan tüketicilerin, tesise gitmeleri halinde kendilerine tanıtım ve satış yapılacağının bilincinde olmaları gerekiyor./

