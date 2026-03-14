Tüketicilere saç baş yoldurttu: İşte en çok şikayet edilen ürünler!

GÜNDE BİN ÇAĞRI CEVAPLANIYOR Bakanlığın 'Alo 175 Tüketici Danışma Hattı' da vatandaşların karşılaştıkları sorunlara çözüm yollarının sunulduğu ve uyuşmazlıklarının giderilmesi amacıyla başvuruların ilgili mercilere yönlendirildiği çağrı merkezi uygulaması olarak hizmet veriyor. Bu uygulamayla tüketicilerin kendilerine yönelik işlemler ve uygulamalardan doğabilecek tüm uyuşmazlıklarda haklarını çekinmeden arayabilmeleri amaçlanıyor. Günlük ortalama bin başvurunun cevaplandığı çağrı merkezinde, 2025'te 471 bin 393, bu yıl şubat ayı itibarıyla da 70 bin 931 çağrıya cevap verildi.