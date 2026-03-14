PKK'dan beklenmedik açıklama: 'ABD’nin Taşeronu Olmayacağız'

40 yıldır ABD'nin terör gücü olan PKK, sahibinin kucağından iniyor mu? Kandil’deki PKK üst düzey yöneticilerinden Duran Kalkan, Medya Haber Televizyonu’na verdiği röportajda, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve bölgedeki çatışmalara ilişkin net bir açıklama yaptı. Kalkan, örgütün bu savaşa karşı olduğunu vurgulayarak, ne ABD-İsrail hegemonyasının ne de mevcut ulus-devlet statükosunun halklara fayda sağlamayacağını belirtti.

“Hareket Olarak da, Halk Olarak da Karşıyız”

Duran Kalkan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Biz bu savaşa hareket olarak da, halk olarak da karşıyız. Bu savaşın Ortadoğu halklarına herhangi bir faydası yok. Farzedelim ki, ABD ve İsrail savaşı kazandı; ne olacak? İran egemenliğinin yerini ABD-İsrail hegemonyası alacak. Daha özgürlükçü ve demokratik bir yönetim mi olacak? ABD Başkanı açıkça ‘Benim için demokrasinin bir önemi yok’ dedi. Savaşın sermaye ve çıkar çevreleri dışında kimseye faydası yok. İnsanlar ölüyor, halklar en ağır durumu yaşıyor.”

Kalkan, çatışmanın yeni olmadığını, 1990’dan beri süren 36 yıllık bir “hegemonya savaşı” olduğunu ifade etti. Küresel sermaye ile ulus-devlet statükosu arasındaki bu mücadelenin bölge halklarını olumsuz etkilediğini savundu.

Abdullah Öcalan’ın “Üçüncü Siyasi Çizgi” Vurgusu

Açıklamasında Önder Apo (Abdullah Öcalan) referansını veren Kalkan, PKK’nın taraf olmadığını belirterek “Üçüncü Siyasi Çizgi”yi işaret etti: “Ne ulusüstü küresel sermaye sisteminin saldırılarının tarafıyız ne de ulus devlet statükoculuğunun tarafıyız. Biz üçüncü siyasi çizgiyiz.”

Bu tutum, PKK’nın ABD veya İsrail gibi dış güçlerin taşeronu olmayacağını, bağımsız bir çizgi izlediğini gösteriyor. Kalkan ayrıca Kürtlerin kimsenin askeri ya da çıkar aracı olmayacağını, İran’daki çözümün halklar tarafından ve ülke bütünlüğü içinde aranması gerektiğini vurguladı.

Türkiye’nin Gücü ve Etkisi Fark Edilmeli

Bölgedeki emperyalist ve siyonist müdahaleler sürerken, Türkiye’nin artan gücü ve etkisi dikkat çekiyor.

Bu süreçte terör örgütlerinin tasfiye eğiliminin devam ettiği yorumları yapılırken, Duran Kalkan’ın açıklaması, PKK’nın ABD’nin taşeronu olmayacağını en yetkili ağızdan teyit ediyor. Bölge halklarının üçüncü yol arayışı, Türkiye’nin bağımsız politikalarının önemini bir kez daha ortaya koyuyor.